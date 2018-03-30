Плюсы и минусы георгинов

К георгинам у цветоводов-любителей неоднозначное отношение. Многие их по-прежнему любят за великолепные соцветия и пышное продолжительное цветение, успешно и с удовольствием их выращивают, не испытывая особых трудностей. А кого-то смущают проблемы хранения. Им хочется, чтобы растения и цвели долго, и запах был, и ухода никакого не требовали, а главное — выкапывать и хранить не надо было бы.

'Kyoto'

К сожалению, это все мечты. Биологи пока еще не нашли таких растений, а селекционеры не вывели таких сортов. У каждой культуры, произрастающей в наших садах, есть свои достоинства — за которые мы их любим, и недостатки — с которыми большинство из нас научилось справляться.

Выращивание георгинов и уход за ними

По большому счету, георгины — не такая уж хлопотная культура. Обычная несложная агротехника, с учетом некоторых биологических особенностей (любят свет, тепло, боятся заморозков). Посадили, полили по мере необходимости, высокорослые сорта подвязали, а если даже не подвязали — зацветут все равно, только вид будет не очень приглядный.

'Розовая диадема '

Цветение большинства сортов начинается в августе, в первый же год после посадки. Некоторые сорта георгинов из простых, анемоновидных, воротничковых групп зацветают в середине июля. Ну, а если захочется, чтобы георгины цвели уже в июне, требуется приложить немного усилий и позаботиться об этом заранее: нужно посеять семена на рассаду еще в середине февраля, а к началу летнего сезона высадить уже цветущие кустики в сад. Георгины обильно и продолжительно цветут, и чем дольше цветут, тем пышнее становятся. Пик цветения приходится на середину сентября. К этому времени зацветают все сорта. И вот в это время садоводов поджидает разочарование — понижение температуры до отрицательного значения вызывает гибель нежных листьев георгинов, они чернеют. Уберечь их от этой напасти помогает нетканый укрывной материал. И если это удается, то георгины могут продолжать цветение до начала устойчивых отрицательных температур (в средней полосе России — конец октября).

'My Love'

Теперь понятно, почему георгины лучше удаются сельчанам. Тем же цветоводам, которые приезжают на дачные участки время от времени и постоянно проживают там только с июня по август, возможно, и не стоит разводить георгины. Им просто не удастся в полной мере насладиться их пышным цветением. И совсем другое дело, когда человек постоянно живет за городом, где неспешное течение жизни и постоянно меняющие свой облик яркие, крупные и мелкие, самые разнообразные по цвету и форме георгины.

Как выбирать георгины

В зависимости от цели, ради которой будут выращиваться георгины, и выбираются сорта по форме и размеру соцветия и высоте куста.

Декоративные и кактусовые георгины хорошо смотрятся в одиночных посадках. Логично посадить их около ажурных деревянных решеток, которые используются затем для подвязки растений.

Шаровидные и помпонные сорта георгинов обычно идут на срезку.

Низкие сорта из группы воротничковых и простых высаживают вдоль дорожек или делают из них большие клумбы.

'Akita-no-hikari'

Среди георгинов всегда можно найти тот сорт, который бы отвечал всем вашим дизайнерским требованиям. Незаменимы георгины при создании садов определенного цвета. Не так много декоративных растений, среди которых можно найти столь разнообразные окраски и оттенки, формы соцветий и разную высоту кустов. Такое разнообразие дает возможность подобрать любую комбинацию по цвету и высоте. Весной и летом сад украшают многочисленные цветущие тюльпаны, пионы, ирисы и другие многолетники, а также и большое количество однолетников, и совсем не так много цветов осенью. И только георгины — самые красочные и яркие осенние цветы.

'Malibu'

Можно высадить только один сорт или подобрать контрастную композицию. Сочетая в посадке невысокие сорта с более низкими, можно получить красивую ковровую клумбу. И еще георгины хороши тем, что, посадив всего несколько кустиков, можно создать праздничное цветовое пятно в любом месте сада.

Георгины для срезки

Для срезки обычно подбирают сорта из помпонных, шаровидных, нимфейных, декоративных, кактусовых и полукактусовых групп георгинов. При этом применяют следующие агротехнические приемы.

Прищипка

Так называется удаление руками или секатором верхней растущей части стебля над третьим-четвертым листом, чтобы проснулись почки в пазухах листьев, и растение развивалось в два стебля.

Прищипка делается для увеличения количества побегов

Прием используют для увеличения количества побегов на кусте и в тех случаях, когда растение развивается в один побег.

Пинцировка

Это удаление лишних бутонов. У георгинов одновременно появляются 2-3 бутончика. Если оставить их все, то первым на коротком цветоносе раскрывается средний цветок, а уже потом два других, возвышающихся над первым, и цветки как бы прячутся в зелени листьев.

Пинцировка, или удаление лишних бутонов, позволяет получать более крупные цветки

Для получения более крупного цветка можно удалить два боковых бутончика из трех, при этом цветонос вырастает более прочным и коротким. При удалении среднего бутончика два оставшихся развиваются быстрее, диаметр цветов чуть меньше, а цветоносы длиннее и тоньше.

Пасынкование

Это выламывание боковых побегов, появляющихся в пазухах нижних листьев на основном стебле. Его проводят в первой половине лета, по мере появления пасынков в самой начальной стадии, и прекращают с началом цветения.

Пасынкование предотвращает загущение куста и разломы

Образование боковых побегов загущает куст, задерживает цветение. Сильно развитые боковые побеги обламываются под собственной тяжестью и от ветра. Такие поломы могут привести к гибели всего куста.

Достоинства и преимущества георгинов

1. Большой выбор сортов. 2. Разнообразие окраски, махровости, формы и величины соцветия. 3. Цветение в первый год посадки, обильное, непрерывное, продолжительное с середины июля до заморозков.

'Jennie'

4. Компактные быстрорастущие кустики высотой 25-170 см, хорошо облиственные, со светло— или темно-зелеными листьями (есть сорта с темной антоциановой окраской). 5. Несложная, стандартная агротехника. 6. Растения могут произрастать на любой почве. 7. Достаточная засухоустойчивость. 8. Легкость размножения (деление гнезда корнеклубней, черенкование). Посадив одну посадочную единицу — через 2-3 года можно получить 5-7 деленок, а укоренить черенков — от 5 до 30 шт. ежегодно.

'Seduction'

9. Слабая степень повреждаемости вредителями. 10. Возможность использования для срезки. 11. Для украшения палисадника вполне достаточно 1-3 кустиков георгинов. А на новом участке, пока многолетники разрастаются, георгины будут украшать ваши клумбы в первый же сезон.

Недостатки георгинов

1. Необходимость ежегодно выкапывать клубни и хранить их в сухом непромерзающем помещении. 2. Не выдерживают заморозков. 3. Для высоких сортов требуется опора.

'Star Surpriese'

4. Светолюбивое растение, под деревьями цвести не будет. 5. Сильная поражаемость вирусными заболеваниями. 6. Необходимость делить через каждые 3-4 года. Если посадить слишком большое гнездо без деления, в течение сезона придется бороться с лишними побегами (много зелени — мало цветов). Галина Савельева, куратор коллекции георгинов Главного ботанического сада Если вы хотите узнать больше о выращивании георгинов, вас могут заинтересовать публикации:

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