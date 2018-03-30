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Аргентинец стал женщиной ради ускоренного выхода на пенсию
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Аргентинец стал женщиной ради ускоренного выхода на пенсию 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Житель Аргентины Серхио Лазарович сменил пол и взял себе имя Серхиа; как заявили его родственники, это было сделано, чтобы пораньше выйти на пенсию.
Пожелавший остаться неназванным родственник аргентинца сообщил, что ранее Серхио Лазарович не выражал желания стать женщиной и придерживается гетеросексуальной ориентации, на протяжении 25 лет проживая со своей супругой, от которой имеет двух детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail.
Однако Лазарович считал несправедливой норму, согласно которой женщины выходят на пенсию раньше мужчин. Изначально он собирался обратиться в суд с жалобой на дискриминацию по половому признаку, но юристы посоветовали не делать этого, поскольку успех не гарантирован.
Ставший женщиной Лазарович отвергает обвинения в обмане пенсионной службы. Он уверяет, что решение о смене пола было принято по личным причинам, не нуждающимся в объяснениях.
На пенсию в Аргентине мужчины выходят в 65 лет, а женщины в 60. Недавно Лазарович исполнилось 60 лет, и после официальных процедур по смене пола она может подать документы на пенсионное пособие.
Ранее сообщалось, что капитан ВС Британии, 31-летняя Ханна Винтерборн, которая родилась мужчиной, вышла замуж за своего бойфренда, 40-летнего актера Джейка Графа, который от рождения был женщиной.
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