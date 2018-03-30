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Соседки подрались и забросали друг друга экскрементами
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Соседки подрались и забросали друг друга экскрементами 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
В нигерийском городе Абуджа две женщины, обливавшие друг друга испражнениями, попали под суд. Об этом сообщает издание The Eagle Online.
По сведениям полиции, ссора началась, когда 49-летняя Сабена Угвуокемба (Sabena Ugwuokembah) вылила фекалии из окна. Нечистоты попали в соседку Угвуокембы, 42-летнюю Ребекку Олатунджи (Rebecca Olatunji), а также испачкали ее окно. В результате словесная перепалка переросла в драку, во время которой женщины плескали экскрементами друг в друга.
После задержания Угвуокембу и Олатунджу обвинили в нарушении общественного порядка. Женщины отказались признать свою вину. Судья отпустил обеих под залог и назначил рассмотрение их дела на 25 апреля.
В 2017 году сообщалось, что жительница Великобритании, заподозрившая супруга в 200 изменах, забросала его собачьими фекалиями. После этого суд запретил ей приближаться к супругу, а также приговорил ее к общественным работам и штрафу.
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