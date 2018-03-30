9 верных способов потерять мужчину навсегда

Играть в недотрогу

Строить из себя недотрогу — любимая игра многих девочек самых разных возрастов. Да, мы все еще считаем, что мужчины должны нас всячески добиваться, убивать драконов и покорять крепости, а наградой им будет наша пусть и не вечная, а все-таки любовь. На самом деле, никому не нравятся неотвеченные сообщения и тотальный игнор. Мужчинам тоже. Так что, не перестарайтесь с образом Снежной Королевы: он может устать от попыток растопить ваше сердце.

Быть слишком навязчивой

Обратная ситуация: вас так на нем зациклило, что вы не выпускаете телефон из рук, строча ему бесконечные сообщения во всех мессенджерах. А еще записались в тот же фитнес-клуб, куда он ходит, и обедаете ровно в том кафе, куда он с коллегами приходит на бизнес-ланч. Это немного напоминает маниакальное преследование, которое может и утомить. Никому не нравится быть под постоянным присмотром. В общем, ищите золоту середину!

Все время обижаться

Чаще всего, вы сами не знаете, на что. ПМС, плохое настроение, полгода зимы… Мы все понимаем, но выплескивать свои негативные эмоции на мужчину — не лучший способ от них избавиться. Даже если он самый терпеливый человек на земле, ваши перепады настроения очень быстро ему надоедят. Поверьте, никому не нравится жить на весах.

Слушать советы

Если о ваших отношениях с мужчиной в курсе все вокруг, то вы рискуете потопить свои чувства в хоре чужих голосов. Суть в том, что люди любят высказывать свое мнение — просили их об этом или нет. Не спешите прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Слушайте сердце (и немного ум), а не всезнаек в вопросах чужой личной жизни.

Не уделять ему времени

Вы вступили в отношения, но они ничего не изменили в вашей жизни. Если хотите их поскорее закончить, продолжайте в том же духе: не пропускайте ни одной вечеринки, на которую вас позвали, путешествуйте исключительно в одиночестве и вообще пореже бывайте дома. Мужчина сбежит однозначно.

Не быть честной

Мы даже не говорим «врать». Но если вы ведете себя так, как будто владеете государственной тайной, общаться с вами будет нелегко. Никто не угадает, что происходит у вас в голове, если вы об этом не расскажете. Не заставляйте его практиковать экстрасенсорные способности.

Строить слишком смелые планы

Вы только начали встречаться, а мысленно уже спланировали свадьбу на Мальдивах. Мужчин такие далеко идущие планы обычно пугают. Дайте ему хоть немного времени! Да и себе тоже… Вдруг он не совсем тот, с кем вам надо на Мальдивы?

Пытаться его переделать

Либо вы его принимаете, либо нет. Не тратьте время и силы на «перевоспитание». А то он найдет кого-нибудь менее замороченного на его привычке не закручивать тюбик с пастой.

Не быть собой

Еще немного про честность. Вы не актриса Большого театра (скорее всего), а он не ваш благодарный зритель. Превращать отношения в спектакль — не самая перспективная идея. Королевы драмы раздражают. И даже пугают иногда.