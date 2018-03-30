Британец подшутил над бывшей после миллионного выигрыша в лотерею

Житель Великобритании Пол Лонг после расставания со своей женщиной Джули Уэст на последние деньги купил лотерейный билет и выиграл почти 10 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Mirror.

Пара распалась в начале февраля после пяти лет отношений. 55-летний Пол Лонг уехал от Джули, а через месяц купил лотерейный билет, обрадовавшись победе любимой футбольной команды. Выигрыш мужчины составил 9,3 миллиона фунтов стерлингов (более 750 миллионов рублей).

«Будем честны, если бы вы с кем-то довольно долго встречались, а после расставания он выиграл девять миллионов, вам было бы досадно, правда?», — подшутил Пол Лонг над 52-летней Уэст.

При этом счастливчик добавил, что возьмет свою бывшую на отдых или пригласит в ресторан. Свою победу он отпраздновал бутылкой пива и чашкой чая, а выигрыш планирует потратить на покупку домов для себя и своих детей, а также на отдых.

Джули Уэст, отвечая на вопрос журналистов, счастлива ли она за Лонга, вздохнула и сказала: «Полагаю, что да».

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