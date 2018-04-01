Ещё
Британец выиграл миллионы и посмеялся над бывшей девушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британец выиграл миллионы и посмеялся над бывшей девушкой 

Свободная пресса 1 час назад
Везунчик из Англии, ставший миллионером, не упустил возможности подколоть бывшую. В 55 лет жизнь британца Пола Лонга, кажется, шла под откос. Мужчина расстался с возлюбленной, с которой встречался пять лет. Его финансовое положение также оставляло желать лучшего. Единственной радостью стала победа любимой футбольной команды, после которой он решил потратить последние деньги на лотерейный билет.
Риск оказался оправданным: Лонг сорвал куш в 9,3 миллиона фунтов стерлингов (746,8 миллиона рублей). В первом же интервью новоявленный миллионер не преминул возможностью посмеяться над своей бывшей партнершей, с которой они расстались всего месяц назад.
«Будем честны, если бы вы с кем-то расстались, и он вдруг выиграл девять миллионов, вам было бы досадно, не так ли?», — цитирует Лонга Lenta.ru.
Журналисты даже разыскали 52-летнюю Джули Уэст и спросили ее о том, счастлива ли она за Лонга.
«Можно и так сказать», — грустно вздохнув ответила женщина.
Сейчас везунчик сменил машину и присматривает три дома — для себя и двоих детей от первого брака. Сорить деньгами он при этом не планирует.
«Может, я начну покупать чай подороже, но точно не отправлюсь за Lamborghini», — отмечает англичанин.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что житель Германии обнаружил на помойке восемь миллионов евро. В очередной раз выбрасывая мусор, житель Франкфурта-на-Майне обратил внимание на чемодан, валявшийся в контейнере. 56-летний мужчина вынул находку и обнаружил, что чемодан забит деньгами. Купюры номиналом по 500 евро были уложены пачками. Общая сумма денег составила восемь миллионов евро.
Новости по теме: В Америке медик выиграла в лотерею 759 млн долларов.
Свободная пресса: последние новости
Госдеп выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерове Младшая сестра Кардашьян снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии Теперь «живая» Барби появилась и в Польше
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть59
Что нельзя позволять мужчине в постели31
7 худших мест для занятия сексом43
Звезды разной величины: рост и вес знаменитостей
На что способна пищевая сода5
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение