Британец выиграл миллионы и посмеялся над бывшей девушкой

Везунчик из Англии, ставший миллионером, не упустил возможности подколоть бывшую. В 55 лет жизнь британца Пола Лонга, кажется, шла под откос. Мужчина расстался с возлюбленной, с которой встречался пять лет. Его финансовое положение также оставляло желать лучшего. Единственной радостью стала победа любимой футбольной команды, после которой он решил потратить последние деньги на лотерейный билет.

Риск оказался оправданным: Лонг сорвал куш в 9,3 миллиона фунтов стерлингов (746,8 миллиона рублей). В первом же интервью новоявленный миллионер не преминул возможностью посмеяться над своей бывшей партнершей, с которой они расстались всего месяц назад.

«Будем честны, если бы вы с кем-то расстались, и он вдруг выиграл девять миллионов, вам было бы досадно, не так ли?», — цитирует Лонга Lenta.ru

Журналисты даже разыскали 52-летнюю Джули Уэст и спросили ее о том, счастлива ли она за Лонга.

«Можно и так сказать», — грустно вздохнув ответила женщина.

Сейчас везунчик сменил машину и присматривает три дома — для себя и двоих детей от первого брака. Сорить деньгами он при этом не планирует.

«Может, я начну покупать чай подороже, но точно не отправлюсь за Lamborghini», — отмечает англичанин.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что житель Германии обнаружил на помойке восемь миллионов евро. В очередной раз выбрасывая мусор, житель Франкфурта-на-Майне обратил внимание на чемодан, валявшийся в контейнере. 56-летний мужчина вынул находку и обнаружил, что чемодан забит деньгами. Купюры номиналом по 500 евро были уложены пачками. Общая сумма денег составила восемь миллионов евро.

Новости по теме: В Америке медик выиграла в лотерею 759 млн долларов.