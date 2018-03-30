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Девушка, чьей красотой все восхищались, убила себя, не пережив потери родителей
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Девушка, чьей красотой все восхищались, убила себя, не пережив потери родителей 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
В день, когда произошла трагедия, ничто не предвещало беды. 39-летняя Риган веселилась со своим лучшим другом, который угощал ее блинчиками, а потом отправилась в свой салон красоты. Через несколько часов ее обнаружили мертвой.
Девушка работала косметологом и ее внешности восхищались все вокруг, ведь Риган не выглядела на свои 39 лет. В один день она просто покончила собой, не сумев справиться с потерей родителей и брата. По словам ее лучшего друга, Джозефа Мускарта, в то утро они с Риган договорились встретиться. Во время прогулки они перекусили блинчиками и девушке нужно было убегать на работу. Через некоторое время Джозеф пытался дозвониться до нее, но не смог, и заподозрил неладное. Друг сразу же отправился на работу к Риган в ее салон красоты. Там он и обнаружил подругу мертвой.
Мужчина утверждает, что девушка никогда с ним не заговаривала о мыслях о суициде и по внешнему виду невозможно было сказать, что она настолько подавлена. ​39-летняя Риган воспитала своих братьев и сестер сама после того, как их родители умерли. Всегда девушка пользовалась популярностью и большим уважением среди коллег и знакомых.
Но, видимо, очередную трагедию ей пережить не удалось — ее 17-летний брат покончил собой. После этого Риган начала страдать психическими заболеваниями и принимала лекарства от приступов панических атак.
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