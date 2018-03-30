Зеленоградцев научат распознавать обманщиков по выражению лиц

Научиться читать по лицам, распознавать обман и лучше понимать людей можно будет на мастер-классе в бизнес-инкубаторе Зеленограда. Бесплатный урок психологии для всех желающих состоится 3 апреля в 19.00 в Сваелках, на улице Юности, дом 4. Занятие по методике мирового эксперта в психологии эмоций Пола Экмана проведет директор Paul Ekman International Олега Калиничева.

Участники мастер-класса познакомятся с методиками считывания микровыражений, оценки невербального поведения, голоса и жестов собеседника, узнают о технике применения методик Пола Экмана на собеседованиях и о том, как определить достоверность и ложь в интервью по видеозаписи.

Для участия в мероприятии нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.