Вблизи Восточного Дегунина проведут мастер-класс по рисованию узоров на выпечке

Поблизости от Восточного Дегунина 31 марта состоится мастер-класс по росписи имбирных пряников глазурью к празднику Святой Пасхи. Занятие пройдет в храме блаженной Ксении Петербургской. Об этом сообщил волонтер храма.

— Мы приглашаем детей младшего и среднего школьного возраста принять участие в нашем мастер-классе, — рассказал волонтер. — Мастер покажет ребятам, как превратить простые имбирные пряники в настоящее украшение стола.

Занятие начнется в 12.00. Вход свободный. Храм святой блаженной Ксении Петербургской располагается по адресу Бескудниковский бульвар, д. 4а. (мю)