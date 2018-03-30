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Вблизи Восточного Дегунина проведут мастер-класс по рисованию узоров на выпечке
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Вблизи Восточного Дегунина проведут мастер-класс по рисованию узоров на выпечке 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Поблизости от Восточного Дегунина 31 марта состоится мастер-класс по росписи имбирных пряников глазурью к празднику Святой Пасхи. Занятие пройдет в храме блаженной Ксении Петербургской. Об этом сообщил волонтер храма.
— Мы приглашаем детей младшего и среднего школьного возраста принять участие в нашем мастер-классе, — рассказал волонтер. — Мастер покажет ребятам, как превратить простые имбирные пряники в настоящее украшение стола.
Занятие начнется в 12.00. Вход свободный. Храм святой блаженной Ксении Петербургской располагается по адресу Бескудниковский бульвар, д. 4а. (мю)
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