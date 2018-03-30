5 неочевидных признаков успешного человека

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Успех — это довольно сложное понятие, и для каждого оно свое. Кто-то становится успешным, делая карьеру в крупной корпорации. Для кого-то успех — это путешествия и новые впечатления. А кто-то считает успехом семью и детей.

А так как это понятие довольно размытое, то зачастую людям сложно понять, успешны они или нет.

Поэтому многие люди стремятся измерять собственную жизнь параметрами успеха других людей. Мы можем считать, что успех — это про кого-то другого, а не про нас.

Поэтому для того, чтобы понять, успешны вы или нет, стоит ответить самому себе на несколько вопросов. И если ответы будут положительными, то вас можно назвать успешным человеком.

Ниже мы расскажем о параметрах успеха, о которых мало кто догадывается.

1. Вы успешны, если окружены успешными людьми

Уоррен Баффет , знаменитый инвестор и один из богатейших людей в мире, очень четко дал определение:

«Лучше общаться с людьми, которые лучше, чем вы. Выбирайте товарищей, чье поведение лучше вашего, и вы будете двигаться в нужном направлении».

Этот подход практикуют успешные люди во всех сферах. Они знают, что, общаясь с успешными людьми, они впитывают знания и навыки, которые приведут их к успеху и помогут закрепить его.

2. Вы успешны, потому что помогаете другим людям

Многие отмечают, что настоящие лидеры думают не только о себе и своем благополучии.

Они всегда задумывают проекты, которые оказывают влияние на жизни многих людей.

Те, кто ставят благополучие других людей превыше всего, умеют мотивировать, умеют находить различные варианты реализации своих планов, умеют придать команде чувство единства.

3. Вы успешны за счет того, как вы общаетесь

Уметь эффективно общаться — это одно из лучших умений, которые вы можете развить в течении жизни.

Люди могут эффективно доносить свои мысли, чувства, идеи, понятия и желания, и именно это помогает им достигать успеха.

Если вы умеете эффективно общаться, то вы можете избегать конфликта или управлять конфликтной ситуацией, договариваться и добиваться взаимовыгодных сценариев с партнерами, влиять на других людей и многое другое.

4. Вы успешны, потому что любите свое дело

Все успешные люди, вне зависимости от того, сколько денег у них на банковском счету, говорят о том, что не могут оставить свое любимое дело.

Это их страсть, и они отдаются своей страсти, преследуют поставленные себе цели и добиваются их.

Если вы знаете, что вы любите, какое дело по-настоящему доставляет вам удовольствие, то вы можете считать себя успешным человеком.

Вы будете вкладывать всю свою душу в это дело, и поэтому работа не будет восприниматься как тяжелая обязанность.

5. Вы успешны, потому что понимаете, что жизнь — это путешествие, а не место назначения

Успешные люди так просто не сдаются. Когда у них случаются неудачи, они продолжают учиться, экспериментировать, расти над собой и идти вперед.

Когда неудачи преследуют их одна за другой, они не кричат на весь мир, что не заслуживают этого.

Они способны пережить неприятные моменты, начать заново, принять новые сложности и идти вперед с уверенностью.

Они твердо верят в свои убеждения, и это дает им силу справляться с неудачами.

А каждый свой успех, большой или маленький, они отмечают и радуются ему, потому что умеют находить радость даже в малом.