Веселый гороскоп: что значит секс для знаков зодиака?

Овен

Овен — знак горячий и пылкий, но обычно весь этот энтузиазм уходит на преодоление им же созданных трудностей и на улучшение мира. Хотя если кому-то удастся поразить Овна своим трудовым рвением, бесконечным самообразованием, несколькими яркими хобби и искренней (только так) любовью к мотокультиваторам (можно произносить это слово с придыханием), то энергия может и переключиться на столь концентрированного кандидата. Впрочем, секс станет лишь приятным дополнением к вашим отношениям, потому что это, конечно, приятно, но по сравнению с мировой революцией…

Телец

Представительницы этого знака зодиака сексуальны от рождения и привыкли, что все вокруг их хотят. Но молча, потому что получить от Тельца отлуп — дело для самооценки болезненное, а вероятность его, судя по надменному взгляду Тельца, близится к ста процентам. Откроем секрет: если себя хорошо вести, качественно восхищаться гением Тельца и заслужить царственного внимания, то так и быть. Небо в алмазах практически гарантировано, но помните: Тельцу нужно жертвоприносить. Советуем перечитать наш гороскоп шопоголиков. Шубка. Платьишко. Снегоступы. Бусы. Грабли цвета фуксии. Ре-гу-ляр-но.

Близнецы

Секс — это как утренний кофе. Спросите Близняшку, как обстоят у нее дела с личной жизнью — и вы удивитесь, но она задумается. Потому что совершенно понятно, что без секса буквально не обойтись, но без чистки зубов тоже, но кто запоминает, во сколько он в последний раз посещал ванную? Есть много других интересных занятий! Вот, например, можно поехать в Намибию кататься на зебре или замутить кальянную вечеринку на пустыре под звездами. Кстати, кто сказал, что в шалаше в Центральной Африке или в палатке на пустыре невозможен секс? Он-то у Близнецов всегда с собой. Только занудам не светит.

Рак Ой, что вы людей в краску вгоняете. Какой такой… ну ладно, ну в темноте, шторы задернуть, никаких извращений, вы за кого Рака принимаете? Сердце Рака неприступно, как хранилища Алмазного фонда, а секс в жизни этого знака зодиака возможен только по любви. Только проверенный партнер, только при полном доверии. Потому что дети же! Могут же быть дети! Девушка-Рак будет устраивать одну проверку чувств за другой, но только поистине рыцарски настроенному кавалеру удастся взять эту башню приступом. Наградой будет вечная верность. Нет, мы не шутим.

Лев Секс — это праздник! Фейерверк! Событие! В жизни того, до кого снизошла Львица. То есть если вы уловили едва заметный знак внимания с ее стороны (например, она чихнула в вашем направлении), действуйте. Преподнесите дар, засвидетельствуйте восхищение, падите к ногам. С некоторой вероятностью Львица действительно обратит внимание на подношение и снизойдет. При удачном раскладе приблизит к телу во всех смыслах, но сохрани вас мирозданьице ее разочаровать. Цените, а то Новый год будет чаще.

Дева

Да зачем эти нелепые движения. Да ну, ну перестаньте переоценивать. Все это тлен. Дева будет демонстрировать полное равнодушие к любым телесным проявлениям, пока не окажется наедине с тем, от кого ей внезапно снесет голову. Обычно рядом при этом будет алкоголь, но давайте не будем обращать внимания на досадные совпадения. Главное, что забыть это будет невозможно! Но наутро покоренная (на самом деле нет) красотка скажет, что это, конечно, была случайность и помутнение. А вообще все тлен.

Весы

Шелковые простыни, бокал охлажденного шампанского, яхтенная палуба, закат на море. Если этого нет в наличии, нужно это хотя бы представлять, поэтому в процессе Весы вздыхают особенно страстно. Это не вы крутой, это в их мечтах восхищенные наложники целуют стопы своей королевы. И если вам удастся умело имитировать раболепие, а после предложить утомленной богине клубнику со сливками (или воблу с пивом, иди угадай), то есть шанс, что вас оставят в королевских покоях на некоторое время. Хотя бы как статую, поддерживающую потолок. То есть в чисто эстетических целях.

Скорпион

Пришел, увидел, получил свое и пошел получать свое дальше. Для Скорпионки секс — это как пригласить вас на чашку кофе с пирожным, получить свое удовольствие от процесса и удалиться. Никто никому ничего не должен. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. К чему зря время терять. Устоять перед ее обаянием невозможно, не стоит и пытаться, равно как и делать выводы на основе страстной ночи. Вот если вас не покусают наутро, считайте, победили. До вечера доживете. Потом покусают.

Стрелец

Посмеялись над неприступностью Рака. Съешьте лимон. По сравнению со Стрельцом это так. Разминочка. Тут все серьезно. Секс как последний рубеж. Дело в том (шарик наш магический, спасибо, мы б сами не догадались), что после секса Стрельца можно брать, простите за каламбур, тепленькой. Она на миг теряет способность к самообороне и показывает теплое нежное пузико. И все, хана вам. После страстных объятий она будет считать, что вы ей должны, ведь она допустила до святого! Не оправдаете ожиданий… ой, нет, лучше вам не знать. Готовьте кольцо, глупцы.

Козерог

Козерожка возбуждается только в ответ на убедительную и настойчивую инициативу, подкрепленную серьезными намерениями. То есть пока она не удостоверится, что стала вашей единственной, что рядом нет конкуренток, что вы достойны и кажетесь ей хорошим любовником… Уйдет на это от месяца до бесконечности, потому что у нее много дел и расписание до конца ноября. Но долготерпцам воздастся сторицей, ибо более раскрепощенного знака (в комплекте с почти всегда безупречным телом) не найти.

Водолей

Водолей секс любит, но ненавидит очевидности. Как только Водолейке покажется, что вы ее соблазняете, она тут же катапультируется на расстояние в сто световых лет, потому что фу, какая банальщина, примитив и пошлость. С ней не работают никакие методы соблазнения, кроме церебрального: через мозг. Так что болтайте, будьте остроумным, загадочным, интересным, интеллектуальным, плавно вальсируйте в сторону спальни. Стоп-стоп, не так быстро, она же догадается!

Рыбы

Рыбка — вечная жертва коварного соблазнителя, который будет полжизни маяться чувством вины, даже если секс был инициативой самой Рыбки. Вы должны были стать прекрасным принцем, а оказались жалким олигархишкой. А она вам верила! И так каждый раз. Виноватыми поклонниками, выставленными за порог, Рыба может выстлать дорогу до Изумрудного города и обратно, потому что у этого знака фантастическая способность бросать партнера так, чтобы он до конца дней вспоминал прекрасную девушку с лунным блеском в глазах, которая так горда и благородна, что он ее недостоин.