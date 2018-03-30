Грибы, бобы и круговые тренировки: журналист Ufa1 рассказала, как ввязалась в марафон похудения

Похудеть к лету — заветная мечта каждой девушки. Весной потоки уфимок устремляются в спортзалы, экспериментируют с диетами и раскошеливаются на дорогие тренажеры.

Быть красивой и подтянутой хочется и мне. Эх, была — не была! — я записалась на популярный нынче марафон похудения, а о еженедельных испытаниях и трудностях решила делиться с читателями портала Ufa1.

800 рублей на входе за 10 тысяч призовых

В подобных турнирах я участвовала дважды: первым стала международная «Бешеная сушка», где я потеряла 7 килограммов, и даже дошла до финиша, правда, в составе первой тысячи участников. Второй раз я взялась худеть в бесплатном марафоне, который проводили в уфимском интернет-сообществе. Здесь, увы, результатов впечатляющих не достигла — подвела мотивация: ну не нужны мне наращенные ногти или ресницы!

На этот раз я подписалась на похудательные соревнования, которые организовал тренер в моем фитнес-клубе: всего сотня участников, 800 рублей входной взнос, а на выходе — приз за первое место в 10 тысяч рублей, сертификат в спа-салон и коробка протеиновых батончиков.

— А главное — стройная и подтянутая фигура, — подумала я, и смело поставила подпись под заявкой.

Нарушаешь — вылетаешь

Вся прелесть и сложность марафона — в правилах: они организуют, не дают срываться и заставляют соблюдать тренировки и режим. Но когда есть семья, работа и куча разных обязанностей, следовать им сложно.

— Первые три дня марафона даются, чтобы сделать фото «до», снять на видео замеры объемов и взвешивание. Задание обязательное, при невыполнении на призы участники не претендуют, — стращают организаторы.

Кроме того, еженедельно кураторы высылают обязательное задание. Его нужно выполнить перед видеокамерой и выслать организаторам. Получил зачет — начислили баллы. Нет задания — нет призов.

Фото и видео замеров я успела отправить в срок. А с заданием едва не пролетела. Первым обязательным значилась круговая тренировка: по 15 раз друг за другом и без остановки упражнения «стульчик», отжимания и «скалолаз», повторить трижды и снять все это на видео. Справилась я без особого труда, но подвел интернет, и видеодоказательства загрузились за две минуты до дедлайна.

Все задания надо снимать на камеру

Тренировки каждый день

Еще очень важные задания — шестидневные домашние тренировки, правильное питание и отчеты по рациону еды. Без тренировок не похудеешь, не соблюдая рацион — тоже. Отчитываться по ним не обязательно, но желательно.

У меня с этими тренировками пока складывается не очень. Первые дни я вставала на полчаса раньше и выполняла задания. А в последующие уговорила себя перенести «треню» на вечер. Но какая физнагрузка после работы и домашних дел — лишний раз рукой не шелохнуть! Так что два дня я прогуляла, признаю.

— А вот и здание со специальным призом, — в середине недели объявили организаторы.

Это оказалась «планка» на локтях на время — не упражнение «на вылет», но за него можно получить бонусные баллы. Рекордсмену полагалась вкусняшка правильного питания. На выполнение дали два дня, но я добралась до задания лишь вечером в последний. Честно отстояла три минуты планки… И оказалась лишь десятой: рекордсмен выдержал пять минут.

Редко выпадает минута сфотографировать еду на работе

Питание — залог успеха

Секрет победы в марафоне — питание, это я поняла еще в предыдущих состязаниях. В «Бешеной сушке» рацион был строжайший: три недели ничего сладкого, вообще. А еще — запрет на консервы, любое масло и любые соусы.

В нынешнем марафоне все оказалось немного проще. Нужно считать калории в еде — не больше 1200 и избегать вредных продуктов: мучного и жирного. В помощь худеющим даже приготовили примерный рацион питания на день, где уже все сбалансировано и высчитано.

— Если еда не нравится, можно воспользоваться популярным интернет-приложением, например, Fat-secret. Здесь можно самостоятельно подсчитать калории, и подобрать блюду замену, — советуют создатели марафона. — Упор на белки и минимум углеводов — вот залог успеха

Мне пришлось сложнее, чем другим участницам: я же еще Великий пост держу. Грибы да бобы — вот и все доступные мне белки. Так себе выбор…

Если физзадания я еще хоть как-то успеваю выполнять, то с отчетами по питанию — форменный завал: на работе не то, что фотографировать еду, порой и есть ее нет времени. Но я себя уже уговорила — буду исправляться на второй неделе марафона.

А пока мой результат — минус пять сантиметров в объемах и полтора кило веса. В таблице с этими показателями я в десятке. А лидер успел скинуть аж четыре.