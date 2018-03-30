Жизнь в США, работа на ТВ и супруг: изучаем Instagram дочери Ирины Родниной — 32-летней Алены Миньковской

Алена действительно родилась в Москве, в семье советской фигуристки (а ныне депутата Госдумы Ирины Родниной и российского бизнесмена Леонида Миньковского. В возрасте 4 лет вместе с семьей Миньковская переехала в Калифорнию (США) и после окончания университета всерьез ушла в журналистику. Она вела авторскую передачу The Alyona Show на американском канале Russia Today , а теперь ведёт программу Free Speech Zone на видеопортале HuffPost Live. У себя в Instagram Алена Миньковская нередко показывает кадры со съемок своих передач, но есть на странице и теплые семейные фото.

У Алены активная гражданская позиция: в 2014 году девушка была номинирована на ЛГБТ-премию GLAAD за программу «Бисексуалы дождались своей очереди в Белом доме», а сейчас активно участвует в кампании по предотвращению сексуального харрасмента.

— писала у себя на странице в январе Алена после интервью с экс-танцовщицей балета Вильгельминой Франкфурт, которая решилась выступить против руководящего балетом с 1983 года Питера Мартинса.

В октябре прошлого года Алена показала в Instagram фотографию с обручальным кольцом и своим новоиспеченным супругом Джейком.

Судя по его профилю в Instagram, Джейк управляет спортивным брендом, выпускающим одежду для джиу-джитсу. Алена часто постит селфи с избранником, не скрывая любви к нему.

Буквально в феврале пара отпраздновала три года с первого свидания. Отличный выбор сделала Алена, не правда ли?

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Фото:Instagram