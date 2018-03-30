Ещё
Жизнь в США, работа на ТВ и супруг: изучаем Instagram дочери Ирины Родниной — 32-летней Алены Миньковской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жизнь в США, работа на ТВ и супруг: изучаем Instagram дочери Ирины Родниной — 32-летней Алены Миньковской 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Алена действительно родилась в Москве, в семье советской фигуристки (а ныне депутата Госдумы) Ирины Родниной и российского бизнесмена Леонида Миньковского. В возрасте 4 лет вместе с семьей Миньковская переехала в Калифорнию (США) и после окончания университета всерьез ушла в журналистику. Она вела авторскую передачу The Alyona Show на американском канале Russia Today, а теперь ведёт программу Free Speech Zone на видеопортале HuffPost Live. У себя в Instagram Алена Миньковская нередко показывает кадры со съемок своих передач, но есть на странице и теплые семейные фото.
У Алены активная гражданская позиция: в 2014 году девушка была номинирована на ЛГБТ-премию GLAAD за программу «Бисексуалы дождались своей очереди в Белом доме», а сейчас активно участвует в кампании по предотвращению сексуального харрасмента.
— писала у себя на странице в январе Алена после интервью с экс-танцовщицей балета Вильгельминой Франкфурт, которая решилась выступить против руководящего балетом с 1983 года Питера Мартинса.
В октябре прошлого года Алена показала в Instagram фотографию с обручальным кольцом и своим новоиспеченным супругом Джейком.
Судя по его профилю в Instagram, Джейк управляет спортивным брендом, выпускающим одежду для джиу-джитсу. Алена часто постит селфи с избранником, не скрывая любви к нему.
Буквально в феврале пара отпраздновала три года с первого свидания. Отличный выбор сделала Алена, не правда ли?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
По стопам Кайли Дженнер: Кьяра Ферраньи скрывает располневшую после родов фигуру под спортивными костюмами Спустя 10 лет отец 36-летней Бритни Спирс перестанет ее опекать и контролировать Наоми Кэмпбел выложила фото без мейкапа, а фолловеры раскритиковали ее за фотошоп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем вредна гречка67
Шишкова «лишила себя зрачка»23
Орлова слишком сильно похудела7
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей19
7 худших мест для занятия сексом6
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение