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Последние морозные дни омрачены в Нижнем Новгороде гололёдом
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Последние морозные дни омрачены в Нижнем Новгороде гололёдом 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода опубликовало памятку первой помощи при переломах и вывихах. Информация чрезвычайно актуальна на сегодняшний день: в Нижнем Новгороде — гололёд.
Первая помощь при переломах и вывихах
Вывих — это смещение концов костей в суставах относительно друг друга с нарушением суставной сумки. Чаще всего случается в плечевом, реже в тазобедренном, голеностопном и локтевом суставах в результате неудачного падения или ушиба. Характеризуется сильной болью, неподвижностью сустава, изменением его формы.
Вывих самостоятельно вправлять нельзя, это усугубит травму. При вывихе плечевого сустава рука укладывается на косынку или плотно прибинтовывается к телу.
Растяжения и разрывы связок суставов возникают в результате резких и быстрых движений, которые превышают физиологическую подвижность суставов. Чаще всего страдают голеностопный, лучезапястный, коленный суставы. Отмечается резкая болезненность в суставе при движении, отечность, при разрыве связок — кровоподтек.
Первая помощь сводится к тугому бинтованию путем наложения давящей повязки, компресса (холодного) и созданию покоя конечности.
Ушиб — самая распространённая в быту травма. Это повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей. К основным признакам ушибов относится боль, припухлость и кровоподтеки. Выбор способов первой помощи зависит от локализации и тяжести повреждения. Ушибленной конечности создается полный покой, придается возвышенное положение, на место ушиба накладывается тугая давящая повязка, можно положить холодный компресс или пузырь со льдом. Очень серьезен по своим последствиям ушиб головы, так как он может сопровождаться сотрясением и ушибом головного мозга.
К признакам сотрясения головного мозга относятся потеря сознания на месте происшествия, возможны тошнота и рвота, замедление пульса. Пострадавшему создают полный покой, холодный компресс, лед в пузыре на голову. Со всеми предосторожностями больной должен быть доставлен в лечебное учреждение. Для перевозки его кладут спиной на щит, а голову на мягкую подушку. Чтобы фиксировать шею и голову, на шею накладывают валик воротник из мягкой ткани.
Перелом представляет собой совокупность повреждений кости с нарушением ее целости и одновременным повреждением окружающих мягких тканей. Лечение должно начинаться на месте происшествия. Успех во многом зависит от своевременного и правильного оказания первой помощи (на месте происшествия и по пути в лечебное учреждение). Сломанной конечности немедленно должна быть обеспечена неподвижность. Транспортировка без обеспечения неподвижности конечности может вызвать ряд осложнений (добавочная травматизация кожи, мышц, сосудов и нервов) и быть причиной усиления кровотечения, боли, шока, возникновения эмболии и распространения инфекции. При обеспечении неподвижности сломанной конечности шинами обездвиживаются два сустава — выше и ниже перелома (исключение составляют переломы лучевой кости в типичном месте и переломы лодыжек). Фиксирующие повязки не должны вызывать сдавление тканей. Для фиксации сломанной конечности во время транспортировки можно также использовать шину — стандартную либо импровизированную.
Фото с сайта управления ГОЧС Нижнего Новгорода
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