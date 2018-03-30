Обанкротившийся «танцующий миллионер» снова утопает в роскоши

Освободившись от многочисленных судебных тяжб, Джанлука Вакки снова танцует на яхтах.

Летом 2016-го Джанлука Вакки по популярности едва не обогнал саму Мадонну! А всего то этот седовласый красавец станцевал на яхте со своей подружкой-супермоделью… Тогда его движения повторяли, заучили и танцевали едва не на каждой дискотеке.

Особенно поражало, как этот мужчина, заработавший на частные яхты, самолеты и роскошные виллы по всему миру, просто относится к жизни! И хоть по команде может скинуть одежду и начать танцевать… демонстрируя всему миру свои татуировки (их, кстати, немало).

Но как раз с последним-то пунктом и возникли проблемы… Оказалось, Джанлука отнюдь не сказочно богат и бегает по миру от кредиторов, задолжав банку Banco BPM 10,5 млн евро!

Судебные тяжбы и разоренный бизнес так расстроили, что мужчина даже перестал на время танцевать… Но ненадолго! Спешим обрадовать, что татуированный красавец снова в строю. Да, и новой яхтой обзавелся!

На днях Вакки снова выложил видео с двухэтажной яхты… Правда, на палубе на этот раз не затанцевал, а вынес тортик для именницы — итальянской телеведущей Раффаэллы Дзардо.

Все же остальное время Вакки гастролирует с DJ-сетами. И, кажется, с выступлениями в клубах ему пришлось и правда сильно поднапрячься. Ведь свою страсть к роскоши даже после разорения он ничуть не поумерил.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

13 Мар 2018 в 3:52 PDT Напомним, до этого основной доход Джанлуке Вакки приносил семейный бизнес по производству аппаратуры для упаковки, косметики, продуктов питания и оборудования для обработки фармацевтических препаратов. Предприятие возглавлял не сам «танцующий миллионер», а его двоюродный родственник Альберто. Кроме того, Вакки, по некоторым данным, владел акциями компьютерной компании и часовой марки, а также брендом модной одежды.

Увы, после невыплаты кредита у татуированного танцора отобрали не только виллы, но и его акции… Хотя на родине Вакки до сих пор считают, что его мнимое богатство — не больше чем пиар-ход! И денег, приписываемых Джанлуке, у него никогда и не было.

Да имеет ли это значение? Ведь его танцы от этого менее зажигательными уж точно не станут!

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