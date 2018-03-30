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АВИЛОН «Мерседес-Бенц» провел мастер-класс по деловой капсуле
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АВИЛОН «Мерседес-Бенц» провел мастер-класс по деловой капсуле 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
В минувшие выходные АВИЛОН приглашал своих клиенток на первое мероприятие She’s Mercedes.
Инициатива She’s Mercedes родилась в 2015 году и в прошлом году она стартовала в России. Это сообщество успешных женщин со всего мира, это истории успеха, общих интересов и, конечно же, любовь к бренду Mercedes-Benz.
В эту субботу в АВИЛОНе говорили о том, что близко всем — стиле и красоте. Специально для этого был приглашен эксперт фэшн индустрии — Мария Колосова. Опыт Марии в таких глянцевых изданиях, как Madam Figaro, Harper’s Bazaar и SNC позволил авторитетно раскрыть тему стиля современной деловой капсулы. Мария прокомментировала новые тенденции, продемонстрировала актуальные луки и ответила на вопросы участниц мастер-класса.
Клиентки участвовали в конкурсе на знание истории марки и АВИЛОН, а также современных модных тенденций. Все гости получили памятные сувениры, а также персональные скетчи от художника Натальи Овчинниковой.
АВИЛОН планирует делать такие мероприятия и в дальнейшем, рассказывать о трендах гастрономии, спорте, здоровом образ жизни, о лайфхаках по автомобилям — обо всем, что интересно современным, успешным женщинам.
Хотите быть в курсе всего самого интересного? Следите за мероприятиями и новостями АВИЛОН «Мерседес-Бенц» на нашей странице в facebook
Мы ждем Вас ежедневно с 9-00 до 21-40 по адресу:
г. Москва, Волгоградский пр-т, 43/2  www.mercedes-avilon.ru
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После гарантии все только начинается. Масляный сервис в АВТОПРЕСТУС Ваш первый мобильный девайс на колесах! Традиционно в АВИЛОНе – новый «Мерседес-Бенц» А-Класс. Самые дорогие автомобильные аксессуары
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