АВИЛОН «Мерседес-Бенц» провел мастер-класс по деловой капсуле

В минувшие выходные АВИЛОН приглашал своих клиенток на первое мероприятие She’s Mercedes.

Инициатива She’s Mercedes родилась в 2015 году и в прошлом году она стартовала в России. Это сообщество успешных женщин со всего мира, это истории успеха, общих интересов и, конечно же, любовь к бренду Mercedes-Benz.

В эту субботу в АВИЛОНе говорили о том, что близко всем — стиле и красоте. Специально для этого был приглашен эксперт фэшн индустрии — Мария Колосова . Опыт Марии в таких глянцевых изданиях, как Madam Figaro, Harper’s Bazaar и SNC позволил авторитетно раскрыть тему стиля современной деловой капсулы. Мария прокомментировала новые тенденции, продемонстрировала актуальные луки и ответила на вопросы участниц мастер-класса.

Клиентки участвовали в конкурсе на знание истории марки и АВИЛОН, а также современных модных тенденций. Все гости получили памятные сувениры, а также персональные скетчи от художника Натальи Овчинниковой

АВИЛОН планирует делать такие мероприятия и в дальнейшем, рассказывать о трендах гастрономии, спорте, здоровом образ жизни, о лайфхаках по автомобилям — обо всем, что интересно современным, успешным женщинам.

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