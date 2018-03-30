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Пасхальный фуршет: в Лондонском зоопарке угостили питомцев
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Пасхальный фуршет: в Лондонском зоопарке угостили питомцев 

Мир24 53 минуты назад
Фото: Мир24
Жители Лондона готовятся к католической Пасхе. Пока взрослые и дети дарят друг другу шоколадные яйца, зоопарк приготовил питомцам пасхальное угощение, передает «МИР 24».
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Для местного любимца — комодского варана Ганаса — праздничный фуршет состоял из утиных, куриных и перепелиных яиц. Дракон Комодо — самая большая ящерица в мире. В дикой природе он в основном охотится, но не прочь полакомиться яйцами крокодилов, птиц, черепах, змей, да и своих собратьев, других варанов, поэтому угощенье зоопарка ему пришлось по душе.
А вот для обезьянок и лемуров съедобные подарки были разложены в красивые яйца из папье-маше. По словам сотрудников, поиск спрятанных угощений заставляет животных не забывать свои природные навыки — лазанье по деревьям и поиск еды среди листвы.
Лондонский — старейший в мире научный зоопарк. Он был открыт для исследований в 1828-м, а для посетителей — в 47-м году.
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