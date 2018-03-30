Пасхальный фуршет: в Лондонском зоопарке угостили питомцев

Жители Лондона готовятся к католической Пасхе. Пока взрослые и дети дарят друг другу шоколадные яйца, зоопарк приготовил питомцам пасхальное угощение, передает «МИР 24».

Тайны закрытого питомника

Таких зверей вы точно еще не видели

Для местного любимца — комодского варана Ганаса — праздничный фуршет состоял из утиных, куриных и перепелиных яиц. Дракон Комодо — самая большая ящерица в мире. В дикой природе он в основном охотится, но не прочь полакомиться яйцами крокодилов, птиц, черепах, змей, да и своих собратьев, других варанов, поэтому угощенье зоопарка ему пришлось по душе.

А вот для обезьянок и лемуров съедобные подарки были разложены в красивые яйца из папье-маше. По словам сотрудников, поиск спрятанных угощений заставляет животных не забывать свои природные навыки — лазанье по деревьям и поиск еды среди листвы.

Лондонский — старейший в мире научный зоопарк. Он был открыт для исследований в 1828-м, а для посетителей — в 47-м году.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM