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Программа «Ролики мечты» стартовала в Московской области
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Программа «Ролики мечты» стартовала в Московской области 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Проект «Лыжи мечты» получил новый виток развития. В Подольске появились «Ролики мечты», которые, в отличие от лыж, доступны круглый год и в любую погоду. Теперь кататься на роликах смогут даже те, кто в обычной жизни не может передвигаться без посторонней помощи. Подробнее в материале «360».
Застегнуть ботинки ребенку с диагнозом ДЦП — не  так-то  просто. Нужно жестко и правильно зафиксировать ногу, чтобы маленький спортсмен уверенно держался на роликах. Тренер Ксения Сиротенко справляется с этим за пару минут. Она — одна из тех, кто помогает девочке Юле почувствовать себя как все.
Первые шаги даются непросто. Однако специальные устойчивые ролики и главное приобретение спорткомплекса — роллятор — позволяет Юле уверенно ехать по залу. Это пробное занятие как для девочки, так и для инструктора, который прошел специализированное обучение по адаптивной физкультуре.
Юля — очень интересный ребенок, у нее есть стремление
какое-то, но у нее очень слабая физическая подготовка, потому что ей нужно еще заниматься
— Ксения Сиротенко, тренер.
Занятия на ролляторе придают сил и уверенности. Кстати, такой же тренажер появился и в другом подольском спорткомплексе — «Ирида». С его помощью могут научиться кататься даже те, кто не может ходить. А потому желающие уже выстраиваются в очередь.
Конечно, здесь дети разного уровня по болезни, разного здоровья. Но сегодня мы увидели, как ходят тяжело и катаются. Получается, мечты осуществились
— Сергей Сабинин, председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольска.
Проект «Ролики мечты» реализуется уже в семи городах и районах Подмосковья. Полноценная физическая нагрузка, которую дают детям с ДЦП, помогает ребенку тренировать все тело. Ведь главная цель, как говорят тренеры, удержать не только равновесие, но и удержаться в жизни.
Проект «Лыжи мечты» основан в 2014 году актером и режиссером Сергеем Белоголовцевым совместно с женой. Программа предполагает реабилитацию и социализацию людей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха и другими ограниченными возможностями здоровья.
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