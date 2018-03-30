Жена Аркадия Укупника вывела 7-летнюю дочь в свет

На днях российский бренд детской одежды Gulliver открыл самый большой магазин сети в московском торгово-развлекательном центре «Европейский». Светское мероприятие посетили многие отечественные звезды со своими отпрысками, среди прочих на публике появилась и супруга Аркадия Укупника с 7-летней дочерью Софией.

Судя по всему, малышка растет открытым и раскованных ребенком: она охотно выбирала наряды и позировала светским фотографам. Напомним, девочка родилась в семье Аркадия Укупника и его третьей жены Натальи в 2011 году. Также у артиста есть сын Григорий (1980 года рождения) от первого брака и дочь Юнна (1987 года рождения) от второго.

Помимо Сони и Натальи Укупник, поздравить известный бренд детской одежды приехала певица Анна Седокова в компании старшей дочери Алины, певица Наталья Подольская , а также известные мамы-блогеры и многие давние поклонники марки. Гостей праздника развлекал аниматор-мим, всех угощали вкуснейшими пирожными, а первые сто покупателей получили фирменные подарки.

Фото: пресс-служба, Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!