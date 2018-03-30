Образ дня: деловая леди Амаль Клуни в строгом твидовом костюме

Правозащитница Амаль Клуни снова демонстрирует прекрасный вкус: папарацци сфотографировали ее, когда она направлялась по делам в Нью-Йорке. Похоже, после обильных снегопадов этот город наконец впустил весну, и 40-летняя красавица не преминула этим воспользоваться!

Амаль была одета в бежевый твидовый костюм Chanel винтажного стиля, к которому подобрала нюдовые лодочки Jimmy Choo. Свой образ супруга Джорджа Клуни завершила с помощью больших солнцезащитных очков и объемной сумки Roger Vivier в цвет образу. Свои роскошные длинные волосы она уложила легкими волнами.

Амаль Клуни

Амаль Клуни

Амаль Клуни

На прошлых выходных мы видели Амаль и Джорджа Клуни на марше против оружия в Вашингтоне. Множество простых людей и звездных активистов вышли на улицы разных городов США, чтобы поддержать инициативу по ограничению ношения огнестрельного оружия. Супруги Клуни пожертвовали на благородное дело 500 тысяч долларо — во имя безопасности своих восьмимесячных близнецов Эллы и Александра.

Мы с Джорджем хотели сказать, что мы делаем это ради семьи, потому что, вы знаете, вероятнее всего, наши дети пойдут в школу здесь, — прокомментировала это решение Амаль.