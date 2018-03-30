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Образ дня: деловая леди Амаль Клуни в строгом твидовом костюме
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Образ дня: деловая леди Амаль Клуни в строгом твидовом костюме 

Журнал ОК! 1 час назад
Правозащитница Амаль Клуни снова демонстрирует прекрасный вкус: папарацци сфотографировали ее, когда она направлялась по делам в Нью-Йорке. Похоже, после обильных снегопадов этот город наконец впустил весну, и 40-летняя красавица не преминула этим воспользоваться!
Амаль была одета в бежевый твидовый костюм Chanel винтажного стиля, к которому подобрала нюдовые лодочки Jimmy Choo. Свой образ супруга Джорджа Клуни завершила с помощью больших солнцезащитных очков и объемной сумки Roger Vivier в цвет образу. Свои роскошные длинные волосы она уложила легкими волнами.
Амаль Клуни
Амаль Клуни
Амаль Клуни
На прошлых выходных мы видели Амаль и Джорджа Клуни на марше против оружия в Вашингтоне. Множество простых людей и звездных активистов вышли на улицы разных городов США, чтобы поддержать инициативу по ограничению ношения огнестрельного оружия. Супруги Клуни пожертвовали на благородное дело 500 тысяч долларо — во имя безопасности своих восьмимесячных близнецов Эллы и Александра.
Мы с Джорджем хотели сказать, что мы делаем это ради семьи, потому что, вы знаете, вероятнее всего, наши дети пойдут в школу здесь, — прокомментировала это решение Амаль.
В прошлом месяце Джордж Клуни в интервью Дэвиду Леттерману сказал, что встреча с Амаль в свое время дала ему новые цели в жизни: «Я чувствовал, что встретил кого-то, за кого, знаешь… отдал бы жизнь. Ее жизнь значит больше, чем моя, и я никогда раньше не испытывал таких чувств. Она удивительный человек, а теперь и мать. Если ты встречаешь ее лично, то чувствуешь себя невероятно гордым и в то же время незначительным».
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