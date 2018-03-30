Зачем идти в фэшн-кластер Modul на Невском проспекте и что изменилось с его открытия? Спойлер: все!

В сентябре прошлого года в Петербурге открылся специализированный модный кластер — от создателя пространства «Тайга» Марка Калинина. За пару дней помещение «Модуля» заняли магазин российских дизайнеров 8-store, мультибренд Must Have, шоу-рум победителя нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Лидии Ладыгиной, дизайн-студия Ana Muse, парикмахерская «Гнездо» и фэшн-лекторий Cult Communication. Расположение в историческом шопинг-центре, панорамный вид на Невский проспект — первый класс, нет отбоя от туристов-хайпбистов! Но уже через пару месяцев арендаторы «Модуля» начали искать локации для переезда: 8-store, который работал с Марком еще со времен «Тайги», переместился в «Бутылку» на Новой Голландии, а Cult Communication предпочел открытым лекциям вебинары. Сам Калинин продал фэшн-кластер Максиму Цветкову , который раньше занимался развитием пятиэтажного «Ателье» на Литейном проспекте. Нам Максим рассказал, как изменился «Модуль» под его руководством.

Максим Цветков новый владелец кластера Modul

«После передачи проекта поменялись все арендаторы, кроме Must Have — молодые и амбициозные проекты оказались не готовы к суровым условиям рынка и были вынуждены закрыться. Мы приняли решение произвести реконцепцию в пользу более опытных ребят, поэтому сейчас на территории «Модуля» располагаются мужской мультибрендовый шоу-рум Rebel Eyes, ювелирная мастерская Aurora Borealis, шоу-рум женской одежды Enjoyme Store, салон красоты Barberroom, а также магазин демократичных украшений от российских дизайнеров Daphne Jewellery. За несколько лет работы в сфере креативной индустрии появился определенный уровень опыта, а с ним и критики. Невозможно сделать что-то качественное, если не будут учитываться интересы всех участников: резидентов, целевой аудитории, собственника помещения. К сожалению, пока мы не развились настолько, чтобы приобрести свои площади, но в этом году планируем запустить еще несколько классных проектов. Основные преимущества «Модуля» в том, что мы предлагаем помещения, которые полностью готовы к работе. Их дизайн разрабатывала команда Architales — она же делала антураж «Танцплощадки». С Architales мы планируем сотрудничать и раньше — будем улучшать пространства и кропотливо подбирать будущих резидентов».

Не изменилось только одно — гостеприимство и уют места: Modul, расположенный на Невском проспекте, 74, открыт для постоянных клиентов и новых гостей в любой день недели — с 11:00 до 22:00.