Эмоциональность — признак ума или глупости?

Как вам кажется, эмоциональный человек — умный или лишь хочет им казаться? Можем ли мы бурно выражать свои эмоции или все-таки лучше обходиться без свидетелей? Эти вопросы весьма актуальны, потому что сегодня принято быть открытым в выражении своих чувств. Другое дело, как это интерпретировать. Впадать в истерику при малейшем неявном поводе, кричать в трубку, показушно раздражаться в общественных местах? Наверняка вы встречаете подобные примеры или сами грешите короткими спектаклями с собой в незабываемой роли. Что происходит на самом деле: вы привлекаете внимание к своей персоне, считаете, что ваши эмоции могут быть интересными для окружающих, выпускаете пар, вовлекая других людей. И все это под предлогом того, что вы просто «излишне эмоциональны».

А если посмотреть на ситуацию все-таки с позиции взрослого, а не трехлетнего ребенка: что вас раздражает? Скорее всего, какое-то обстоятельство, то, что идет не по плану, не так, как вы рассчитывали. И, предвидя туманную неизвестность, вы впадаете в страх и чувствуете настоящий стресс. Опять же, со стороны смотрится такое поведение весьма сомнительно, особенно когда перед нами взрослый, не контролирующий внутренний вулкан ярости и гнева. Положа руку на сердце, неужели так сложно справиться в сто двадцать пятый раз с типичной ситуацией? Не приехало такси, коллега сорвал встречу, муж чего-то там перепутал.

Во-первых, никто не обязан слушать ваши вопли. Во-вторых, взрослый человек обязан уметь себя контролировать. К тому же мы все накапливаем опыт внештатных ситуаций. Человек разумный из своих неудач берет самое важное и делает выводы, в том числе и для того, чтобы впредь не удивляться и не производить на свет отрицательные эмоции. Неумный выводов не делает и с удовольствием идет на поводу у эмоций, ведь зачем думать головой, если «я весь такой эмоциональный»?

Вот и непонятно, как относиться к эмоциям в целом. C одной стороны, не хочется превращаться в сухаря. С другой — эмоции мешают думать и нередко подталкивают на совершение глупостей.

Но есть и хорошие новости. Эмоции бывают здоровыми. Например, вы рассердились и сердитесь. Или доброжелательны и хотите улыбаться всему миру. Когда вы — причина, а эмоции — следствие, тогда все предельно хорошо. Тем более у нас, женщин, эмоциональный интеллект развит на зависть всем мужчинам, которым его как раз-таки часто не хватает. В этом случае приятно говорить об эмоциях как о черте характера или темперамента. Когда есть ресурсы на то, чтобы доносить мысли выразительно, оставаясь при этом разумным человеком.

А вот выплескивание эмоций — это другая история, связанная с неспособностью себя контролировать и держать в руках. Бездумно демонстрировать чувства. Истерить или жаловаться. И вот тогда обычно и звучит сакраментальная фраза: «На меня нахлынули эмоции!» Туда же можно отнести чрезвычайную впечатлительность и импульсивное реагирование. На самом деле это банально плохая привычка и неосознанное поведение, именно поэтому его часто хочется сравнить с глупым поведением. А как еще охарактеризовать переживания впустую? Ребенку, например, они, безусловно, простительны, а вот нам с вами нет. Еще прощайтесь с привычкой принимать решения по причине эмоционального импульса. Обычно он сиюминутен, а результат живет гораздо дольше.

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