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Американскую учительницу наказали после секса с четырьмя учениками
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Американскую учительницу наказали после секса с четырьмя учениками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Арканзас учительницу обвинили в сексе со школьниками, при этом с двумя из них она переспала в один вечер. Об этом сообщает New York Post.
26-летняя Джесси Голин (Jessie Goline) призналась, что вступила в интимную связь с четырьмя учениками. Ее приговорили к 42 месяцам заключения условно. Помимо этого, девушку внесут в список лиц, совершивших преступления сексуального характера.
Только один из пострадавших был несовершеннолетним. Все четверо во время дачи показаний заявляли, что Голин начинала общение с ними с переписки. Один из подростков рассказал следователям, что учительница отправляла ему непристойные сообщения и присылала свои интимные фото.
Так, однажды она забрала подростка из школы и отвезла к себе домой, где вступила с ним в интимную связь. Он также рассказал, что после него в доме учительницы был еще один ученик, с которым она тоже переспала.
Голин арестовали в сентябре 2017 года. Известно, что девушка была замужем и призналась в совершении преступления директору школы.
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