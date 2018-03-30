Виктор Емец подписал указ об охоте на крыс Костромы

В Костроме пройдет месячник борьбы с крысами и мышами, узнал KOSTROMA.TODAY. Соответствующее постановление подписал глава администрации Виктор Емец

По информации пресс-службы городской администрации, руководители муниципальных предприятий и учреждений Костромы должны провести оценку распространения грызунов в зданиях и на прилегающих территориях.

После этого сотрудники компании должны либо сами истребить грызунов, либо нанять специалистов-дезинфекторов.

Очистка помещений от крыс стоит около 40-50 рублей за квадратный метр.

Дезинфекторы травят крыс, используя специальную приманку. Для грызунов готовят вкусную еду и добавляют в нее яд, который не имеет запаха. Например, крысы очень любят кашу с подсолнечным маслом или перловку с мясом. При этом яд меняют каждые 3 месяца, чтобы грызуны к нему не привыкали.