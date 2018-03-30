Арсенальный зал Гатчинского дворца отреставрируют за 106 миллионов рублей

Потратить 106 миллионов рублей предполагается на реставрацию Арсенального зала в Гатчинском дворце, которая должна завершиться в конце ноября нынешнего года. Сейчас музей-заповедник, расположенный близ Петербурга на территории Ленинградской области, ищет подрядчика этих работ.

Должны быть восстановлены стены и своды зала, наборный паркет, мраморный камин, бра и люстры в стиле Людовика XVI.

В 1850-х годах, в правление императора Николая I, при перестройке два каре дворца были разобраны до фундаментов и возведены заново, став значительно выше. В Арсенальном каре насчитывалось свыше двухсот помещений. На первом этаже располагался самый большой зал, получивший название «Арсенальный». На протяжении всей своей истории, начиная с XVIII века, именно он был средоточием как светской, так и семейной жизни императорской семьи.

Из убранства зала в годы Великой Отечественной войны удалось спасти три живописных полотна, акварели и рисунки, анималистическую пластику, которые пока находятся в других дворцах пригородов Петербурга. Сохранившиеся образцы кресел и стульев позволяют воссоздать мебельное убранство зала.