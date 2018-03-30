Как правильно отдыхать?

Зачем вам нужны «продышки», и как их правильно делать? Что лучше всего есть в этот период, а от чего стоит отказаться? Рассказывает креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер

Продышки (бегство на природу от цивилизации) — лично для меня самый быстрый способ снизить градус стресса, когда я уже киплю. Возможность прочистить фильтры, которые каждый день накапливают кучу ненужной информации. Работа, дом, соцсети — отовсюду мы собираем пыль, которая вязнет в мозгу, мешая ясно мыслить и радоваться жизни. Ее-то и убирают такие ментальные каникулы.

Неважно, поедете ли вы в дом отдыха, на дачу или вовсе в подмосковный парк.

Главное — много деревьев, свежего воздуха, по возможности водоем и тишина.

И еще:

1) Поезжайте одна. Нет, это не стыдно, не страшно и не так неосуществимо, как вам кажется.

Что такое стресс? Гигабайты «должна» и килобайты «хочу». Много других и мало «Я». «Я», как старое платье, запихнуто в щель на антресолях.

Продышаться в одиночестве — значит достать, перетряхнуть и надеть свое я, чтобы понять, где трет, где жмети как менять лекала. В суете и компании (пусть и самых близких) это сделать сложно.

2) Нет гаджетам. Что бы вы не проверяли в телефоне — почту, мессенджеры или соцсети — это всегда контроль.

Контроль — один из основных триггеров тревожности, тревожность — стресса, а стресс — нервных расстройств. Отключитесь. Доверьтесь миру и мысли, что ничего страшного не случится за время вашего digital-детокса. Примите мантру «Все будет как будет, я не могу контролировать весь мир». Если для вас это невозможно, отведите для гаджета четкие отрезки времени: полчаса утром, полчаса не позже 18.00.

В остальное время — НЕ носите телефон с собой. В сейф его, под ключ!

3) Откройтесь природе. Ключевое — прогулки (я устанавливаю минимум в 10, а лучше 15 тысяч шагов в день на продышке). Это и движение — для сосудов, и созерцание — для нервов. Но важны также запахи, звуки, тактильные ощущения. Я растираю в пальцах хвойные иголки. Вожу ладонями по стволам деревьев. Представляю лицо солнцу и слушаю птиц. Это не лирика, а конкретное воздействие на нейроны головного мозга;

4) Исключите на время продышки животные жиры. Нет, я не вегетарианка, но организму и сознанию действительно легче очищаться и перезагружаться без мяса и тяжелых белков вроде творога. Ешьте много фруктов и овощей, зелени, злаков, можно рыбу, бобовые, мед, орехи.

5) Кофе и спиртное замените водой и травяными чаями.

Правда жизни: алкоголь НЕ помогает расслабляться. Это первичная реакция сосудов, но по факту и кофеин, и алкоголь — возбудители нервной системы (неслучайно есть старая присказка — «сон алкоголика чуток и тревожен», и не зря при приеме любых антидепрессантов алкоголь запрещен.