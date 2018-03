Тендинит собственной связки надколенника: причины, симптомы и лечение

Фото: ВикипедияТендинит собственной связки надколенника: причины, симптомы и лечениеТендинит собственной связки надколенника вызывается травмой коленного сустава, которая поражает сухожилие надколенника и встречается в основном у спортсменов.

Фото: Википедия

Что такое тендинит собственной связки надколенника?

Тендинит собственной связки надколенника возникает, когда сухожилие надколенника перенапряжено, что может произойти при прыжках. Это состояние зачастую называют «коленом прыгуна». Коленная чашечка соединена с большеберцовой костью с помощью сухожилия. Перенапряжение может привести к маленьким разрывам в сухожилии и вызвать воспаление. Повтор напряжения может причинить разрывы.

Тендинит собственной связки надколенника имеет несколько других названий:

тендиноз собственной связки надколенника;

колено прыгуна.

Тендиноз — это термин, который используют при постепенном повреждении сухожилия, которое возникает при повторных движениях или старении. Состояние может возникнуть в коленных, локтевых и лучезапястных суставах. Тендинит чаще употребляют при воспалении сухожилия. Воспаленное сухожилие очень редко является причиной боли в коленном суставе. В то время как тендиноз собственной связки надколенника является более точным термином, тендинит по-прежнему является наиболее часто используемым.

Тендинит собственной связки надколенника — причины

Активные действия, которые включают в себя прыжки, могут увеличить риск развития тендинита собственной связки надколенника. Другие виды деятельности, которые могут увеличить риск тендинита, включают интенсивные упражнения или занятия на твердых поверхностях, таких как бетон. Состояние наиболее распространено у людей в подростковом возрасте, в 20 лет и 30 лет. Высокие и крупные люди могут иметь больший риск, так как больший вес увеличивает давление на коленные суставы.

Тендинит собственной связки надколенника — симптомы

Основным симптомом тендинита собсвтенной связки надколенника является болезненность чуть ниже коленной чашечки. Боль обычно начинается после тренировки и продолжительных упражнений, прыжки и бег усиливают боль. Человек начинает замечать слабость в коленном суставе, особенно во время упражнений. Область вокруг коленного сустава может быть скованной, особенно по утрам.

Разрыв сухожилия надколенника является серьезной травмой, при полном разрыве сухожилие отделяется от коленной чашечки. Человек может услышать разрывающий или хлопающий звук и почувствовать сильную боль. Как правило, коленный сустав сильно отекает. Человеку тяжело ходить, и он не в состоянии выпрямить ногу.

Тендинит собственной связки надколенника симптомы — диагностика

Продолжающуюся боль или дискомфорт в коленном суставе не следует игнорировать и необходимо обратиться к врачу. Врач спросит о симптомах, истории болезни и о выполнении физических упражнений. Он проведет обследование, во время которого попросит пошевелить или выпрямить ногу. Врач может назначить магнитно-резонансную томографию (МРТ) или рентгенографию, чтобы исследовать тяжесть разрыва и определить, находится ли коленная чашечка в правильном положении.

Кроме этого назначается УЗИ коленного сустава. Раннее выявление изменения сухожилий имеет большое значение в клинической практике, так как помогает провести консервативные методы лечения прежде, чем наступит разрыв.

Ультразвуковая картина тендинита собственной связки надколенника

Тендинит собственной связки надколенника — лечение

Лечение тендинита собственной связки надколенника обычно направлено на уменьшение боли. Ноге нужно будет дать покой, приложить лед и принять противовоспалительные препараты. Дальнейшее лечение будет зависеть от травмы, возраста человека и того, насколько он активен.

Врач может предложить носить коленный бандаж, чтобы держать коленный сустав прямо, также может потребоваться использование костылей, чтобы снизить осевую нагрузку на травмированный сустав.

Лечебная физкультура поможет восстановить движение по мере восстановления сухожилия.

Полный разрыв потребует хирургического вмешательства, чтобы восстановить сухожилие к коленной чашечке. Полное восстановление займет 6 месяцев.

Фото: Википедия

Тендинит собственной связки надколенника — профилактика

Способы предотвращения тендинита собственной связки надколенника включают:

разминка и растяжка перед тренировкой;

охлаждение и растяжка после тренировки;

ношение наколенника при занятиях спортом;

выполнение упражнений для укрепления мышц ног;

отказ от прыжков на твердых поверхностях;

Тендинит собственной связки надколенника развивается постепенно, поэтому его не всегда легко распознать. Человек с постоянным дискомфортом или болью в коленном суставе должен обратиться к врачу для диагностики. Раннее лечение тендинита собственной связки надколенника может обеспечить быстрое и полное восстановление.

Литература

Reinking M. F. Current concepts in the treatment of patellar tendinopathy //International journal of sports physical therapy. — 2016. — Т. 11. — №. 6. — С. 854.