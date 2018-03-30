Целомудрие: известные личности, которые ушли из жизни девственниками 

В современном мире секс занимает важное место, однако в прошлом люди лучше контролировали сексуальные желания. Истории известны некоторые выдающиеся личности, которые до конца жизни сохраняли целомудрие. Жанна д’Арк Французская героиня не скрывала, что добровольно отказалась от сексуальных контактов непосредственно с мужчинами, посвятив себя служению господу. Она считала, что такие отношения могут стать помехой ее цели. Историки отмечают, что в тот период довольно многие следовали примеру мученицы, сохраняя целомудрие до смерти. Льюис Кэрролл Автор «Алисы в Стране Чудес» неизменно оставался холостяком, и некоторые эксперты отмечают, что до конца жизни он сохранял невинность. Кроме того, ему приписывали педофилию, поскольку известный писатель проявлял симпатию к малолетним девочкам и нередко рисовал их в обнаженном виде. Адольф Гитлер Его присутствие в списке спорно, особенно если учитывать отношения с Евой Браун. Однако некоторые приближенные к фюреру личности утверждали, что союз являлся попыткой Гитлера избежать лишних вопросов и сплетен, хотя в действительности он предпочитал не распыляться на женщин, концентрируясь на более важных для себя целях. Никола Тесла Никто не спорит о странности известного изобретателя, и, по утверждениям источников, Тесла признавался, что путь целомудрия выбрал самостоятельно, поскольку таким образом сохранял ясный ум. Кроме того, с целью стимуляции мозга он проводил несколько странные манипуляции, порядка сотни раз потирая пальцы ног. Мать Тереза В течение всей жизни она, как заявляла сама, предпочитала служение господу, делая добрые дела и активно занимаясь благотворительностью. По сохранившимся сведениям, связей с мужчинами католическая монахиня не имела, и мир покинула девственницей. Елизавета I В ходе пребывания у власти королева Англии придерживалась образа дамы, которая посвятила себя подданным и правлению, за что ее даже прозвали «Королева-дева». Любые связи с мужчинами она называла исключительно платоническими, до смерти утверждая, что является девственницей. Некоторые историки убеждены, что монарх просто не желала ни с кем делить власть. Иммануил Кант По сохранившемся сведениям, этот деятель ушел из жизни, будучи девственником. Считается, что он слишком сильно отдавался изучению истории, философии, а также политики и религии, поэтому просто не находил времени на взаимодействие с женщинами для романтических целей.