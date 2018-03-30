Как избежать «дедовщины», если вы держите нескольких собак

Собака — настолько очаровательное существо, что иногда одного животного становится… мало. И тогда владелец четвероногого симпатяги начинает задумываться о приобретении второго песика. А почему бы и нет? Главное — правильно все организовать.

Впрочем, причины у такого решения не всегда связаны с желанием получить двойную порцию собачьей любви и преданности. Бывает, что еще один питомец появляется в доме вынужденно. Например, вторая собачка может вам достаться от родственника, который в силу непредвиденных обстоятельств (например, аллергия) не смог ее больше держать у себя. Или в случае, если вы из жалости подобрали животное на улице. А может быть, просто ваша собака родила щенков, и вы решили оставить одного из них себе… Рассмотрим каждый из вышеописанных вариантов.

Вам просто захотелось еще одну собаку

В этом случае решение о появлении в доме второго питомца — не вынужденное, а значит, у вас есть возможность все хорошо продумать и сделать совместную жизнь двух собак максимально комфортной. Лучше взять в дом не взрослого пса, а щенка. Если это щенок вашей же собаки, которого вы решили оставить у себя, проблем у него и мамы, скорее всего, не будет. Если это чужой щенок, то, как правило, ужиться собачкам тоже будет проще. Дело в том, что у взрослых собак есть природный инстинкт относиться бережно и покровительственно к малышам, ведь они не являются для них конкурентами в стае на предмет доминирования.

Впрочем, в любом правиле есть исключения, и на всякий случай первое время, конечно же, лучше внимательно следить за взрослой собакой и ее реакцией на щенка. Любые признаки недоброжелательного отношения или потенциально опасного поведения (рычание, попытка поиграть с малышом, напрыгивая на него или прикусывая, и т.д.) нужно пресекать еще на самом начальном этапе.

Когда принесете щенка в дом, дайте собачкам познакомиться. Пусть взрослая обнюхает маленькую и пусть та тоже осмотрится и, в свою очередь, обнюхает ее. Поощряйте желание большой собаки опекать малыша или чему-то его учить. В то же время не позволяйте щенку задираться, вести себя слишком назойливо или лаять на старшую собаку. Такое поведение может в конце концов вызвать у нее раздражение и неприязнь к малышу. Если щенок слишком разыгрался, возьмите его на руки, унесите в другую комнату и дайте успокоиться.

Вы взяли взрослую собаку, которую ваш пес раньше не видел

Это самый непростой вариант. Во-первых, всегда существует риск возникновения у питомца личной беспричинной неприязни к новичку. Во-вторых, если свою собаку воспитывали вы сами и поэтому понимаете все нюансы ее характера, то чужое животное, каким бы воспитанным оно ни было (а тем более — взятое с улицы), все-таки первое время будет для вас «котом в мешке», и поэтому предугадать его реакцию на сородича непросто. Скорее всего, придется заново воспитывать новую собаку. Здесь потребуется много упорства и терпения с вашей стороны.

В любом случае две взрослые собаки (особенно если они однополые) — это всегда соперничество за право быть вожаком стаи и за доминирование. Если в вашей семье вожаком и авторитетом являетесь вы, а не питомец, привыкший к слепой хозяйской любви и вседозволенности, вам будет проще помочь ужиться двум собакам. Животные будут понимать, что главный здесь вы, а они оба — на одной позиции и должны подчиняться человеку. Чтобы минимизировать сопернический дух, нужно обеспечить, чтобы у каждой собаки была своя миска для еды и питья, а также своя игрушка. Держать питомцев в разных комнатах нецелесообразно — так им будет сложно подружиться. Пусть свободно гуляют по квартире, но каждый должен иметь свою собственную лежанку или коврик.

И еще. Помните довольно распространенную ситуацию, когда в семье рождается второй ребенок, и родители начинают все свое внимание уделять малышу, забывая про старшего? С собаками порой все происходит точно так же. Представьте, что пес, который всю свою прежнюю жизнь, со щенячьего возраста, чувствовал себя центром внимания в семье, вдруг обнаружит, что про него забыли, а любимцем хозяев теперь стал вовсе не он, а этот незнакомый лохматый чужак. Это же станет для него сильнейшим стрессом со всеми вытекающими последствиями! Итак, уделяйте равное внимание обеим собакам.

Вы взяли взрослую собаку, с которой ваш питомец знаком

Если выберете в дом собаку ваших родственников или друзей, и вашему псу она хорошо знакома, ужиться с новичком старожилу будет немного легче. Ведь он уже знает характер животного, его запах и, возможно, даже испытывает к нему дружеские чувства. Но все равно на своей территории в каких-то ситуациях ваш пес будет воспринимать четвероногого товарища как соперника. Поэтому будьте начеку и первое время внимательно контролируйте процесс общения двух собак.

Вот несколько общих правил, которые нужно соблюдать:

■ Если есть возможность, постарайтесь сделать так, чтобы первая встреча двух животных произошла на улице. Это нейтральная территория, так что обе собаки психологически будут в равных условиях.

■ Дома ни при каких обстоятельствах не позволяйте одному животному демонстрировать доминирование над другим.

■ Лучше держать в квартире собак примерно одного размера и одной породы. Если вместе с огромным псом будет жить миниатюрный, есть риск того, что здоровяк случайно травмирует малыша (например, во время игры). Если же вы заведете, например, одновременно охотничью собаку и «диванную» или ездовую и не переносящую морозов, вам будет сложнее организовать прогулки и образ жизни, ведь придется учитывать особенности обеих пород.

И главное правило: не стоит заводить второго питомца, если вы не уверены в своем авторитете у первой собаки и абсолютном на нее влиянии. Ведь только вы сможете скорректировать поведение и правильно выстроить взаимоотношения двух животных.

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