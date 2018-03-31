Хайди Клум обнажилась для Maxim

Она не разговорила о том, как ей нравиться позировать обнаженной. И пока Хайди Клум (Heidi Klum) прекращать не собирается. 44-летняя топ-модель, мать четверых детей с удовольствием позировала топлес для обложки нового номера Maxim.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

30 Мар 2018 в 7:02 PDT В прошлом году Хайди говорила, что многие ее друзья не понимают в ее возрасте увлечения позировать перед объективом в первозданной красоте. «А я отвечаю: „А почему не сейчас?“ Нам следует радоваться и видом женского тела, и неважно, в каком оно возрасте», — поясняла звезда.

Так что можно предположить, что для съемок Maxim Клум не пришлось долго упрашивать. В сопроводительном интервью Хайди поделилась своим мнением о сексуальности. По ее мнению, это не только отличный внешний вид. «Уверенность в себе — сексуальна. Есть что-то притягательное в человеке, который выглядит комфортно и непринужденно с самим собой. Полагаю, это именно то, к чему всем нам следует стремиться».

«Мой нос вырастет как у Пиноккио, если я скажу что не чувствую прессинга из-за возраста. Разумеется, сейчас, в 44 года, я не выгляжу так как в 24. Но будьте комфортны с самим собой и своим отражением в зеркале. Я не цепляюсь за прошлое, не ищу фонтан молодости. Все мы стареем и я пытаюсь принять это без войны».