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Хайди Клум снялась топлес для мужского журнала и показала, за что ее любит Том Каулитц
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Хайди Клум снялась топлес для мужского журнала и показала, за что ее любит Том Каулитц 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Глядя на фигуру Хайди, совершенно нельзя подумать, что модель — мама четверых детей. Супремодель может без стеснения демонстрировать свое тело, что она и сделала для мужского журнала Maxim. Хайди снялась для обложки топлес, а внутри номере поклонников ждет не менее горячая фотосессия. Вот Клум широко улыбается и обнажает свою пышную грудь.... а вот еще одна не менее горячая фотография модели.
На днях стало известно, что Хайди крутит роман с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. И если до этого момента у кого-то возникали вопросы по поводу того, что же он нашел в Клум, то теперь, вероятно, они отпадут.
Смотри больше горячих фото модели в нашей галерее.
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Фото:Instagram, Maxim
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 Ещё 2 источника 
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