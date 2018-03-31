Хайди Клум снялась топлес для мужского журнала и показала, за что ее любит Том Каулитц

Глядя на фигуру Хайди , совершенно нельзя подумать, что модель — мама четверых детей. Супремодель может без стеснения демонстрировать свое тело, что она и сделала для мужского журнала Maxim. Хайди снялась для обложки топлес, а внутри номере поклонников ждет не менее горячая фотосессия. Вот Клум широко улыбается и обнажает свою пышную грудь.... а вот еще одна не менее горячая фотография модели.

На днях стало известно, что Хайди крутит роман с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. И если до этого момента у кого-то возникали вопросы по поводу того, что же он нашел в Клум, то теперь, вероятно, они отпадут.

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Фото:Instagram, Maxim