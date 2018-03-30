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Принц Филипп не пошел на пасхальную службу в церковь
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Принц Филипп не пошел на пасхальную службу в церковь 

Russianshowbiz.info 11 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
96-летний супруг Королевы Елизаветы II в этом году отказался от участия в ежегодной службе, посвященной Пасхе. Известно, что причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.
Британцы ожидали увидеть Филиппа, герцога Эдинбургского, на королевской службе, которая проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Однако его 91-летняя супруга пришла на мероприятие одна. Официальный представитель королевской семьи пояснил: «Герцог очень хотел присутствовать на службе, но в последний момент отказался от такого решения из-за болей в ноге. Имя Принца Филиппа было указано в официальных документах о проведении пасхальных мероприятий в этом году, поскольку они были напечатаны несколько недель назад».
Муж Королевы Елизаветы II отказался от появления на публике прошлым летом. Сообщалось, что герцог отныне не принимает новые приглашения на различные мероприятия, но по собственному желанию может сделать исключение.
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