Охотники ополчились на мишку-воришку, стащившего их спиртное

Охотникам разрешили убить бурого медведя, который разграбил дома в румынской деревне. Об этом сообщает Daily Mail.

Пятилетний мишка совершил серию набегов на поселение. Ночью косолапый залез в три дома, на следующий день разбил окно еще в одном строении. Пока люди спали, медведь пробирался в кухню и лакомился салом, сахаром и даже свечами.

Во время одного из визитов мишка нашел бутылку самодельного алкогольного напитка из ягод, клюквенного сиропа и спирта. Он открыл ее, напился, потом съел ягоды, ушел в лес «и уснул под первой же елкой», — рассказал один из местных охотников.