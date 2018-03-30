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Охотники ополчились на мишку-воришку, стащившего их спиртное
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Охотники ополчились на мишку-воришку, стащившего их спиртное 

Ридус 9 минут назад
Охотникам разрешили убить бурого медведя, который разграбил дома в румынской деревне. Об этом сообщает Daily Mail.
Пятилетний мишка совершил серию набегов на поселение. Ночью косолапый залез в три дома, на следующий день разбил окно еще в одном строении. Пока люди спали, медведь пробирался в кухню и лакомился салом, сахаром и даже свечами.
Во время одного из визитов мишка нашел бутылку самодельного алкогольного напитка из ягод, клюквенного сиропа и спирта. Он открыл ее, напился, потом съел ягоды, ушел в лес «и уснул под первой же елкой», — рассказал один из местных охотников.
Ранее «Ридус» писал о московском фотографе Катерине Плотниковой, которая создает удивительные портреты девушек с настоящими дикими животными и птицами. На ее снимках модели обнимаются с медведями, спят рядом с лосями и укладывают живых змей в прическу.
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