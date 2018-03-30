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Люди против собак. Женщина устроила приют для животных на дачном участке в Новой Москве
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Люди против собак. Женщина устроила приют для животных на дачном участке в Новой Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница деревни Терехово в Новой Москове организовала на небольшом дачном участке свой приют для бездомных животных. Не только соседи по участку, но и практически все жители деревни, жалуются на собачий лай, запах и антисанитарию. Противостояние перешло от взаимных угроз к дракам и членовредительству.
На шести дачных сотках уживаются 80 собак, три лошади, пони, а еще коты, крысы, мыши и даже один попугай. Хозяйка приюта Влада Асипова собирает животных с детства, с годами хобби стало смыслом и стилем жизни: утром — кормежка, вечером — прогулка,
где-то  между этим непременная ссора с соседями.
Дмитрий Воробьев живет в Терехове почти всю жизнь. Его участок стоит в паре десятков метров от приюта Влады. Он рассказал, что полтора года назад жизнь всего поселка изменилось. Теперь местным жителям и расписание свое приходится составлять в соответствии с графиком выгула соседских собак. Утром и вечером люди прячутся — собаки выходят на прогулку.
Мы не выходим, мы боимся выйти. Мы раньше свободно с детьми гуляли, катались с этой горки на ватрушке. Сейчас мы не можем это сделать, потому что боимся
— местный житель.
Другая соседка приобрела участок, граничащий с «приютом», три года назад. Осенью 2016 года она получила разрешение на строительство, но дом решила здесь не ставить
из-за  соседки. Теперь она пытается продать злополучный участок, однако покупателей нет.
Я многодетная мама, у меня трое детей, я переживаю. Вы видите, собаки гуляют без конца. Я уже выставила дом на продажу. Те, кто приезжают, видят пристройки и собак, конечно, все отказываются
— Елена Фале, местный житель.
В полиции лежит с десяток заявлений, ветеринарная служба приходит чуть ли не каждую неделю с проверками. Волонтеры рассказали, что предъявить
что-то  таким людям нечего, так как юридически — это даже не приют.
«Вообще это не приют. Влада занимается зоозащитной деятельностью, такова ее гражданская позиция. Закон никак не ограничивает количество животных, которые могут жить дома», — пояснил волонтер Новомирский Кирилл.
Сама хозяйка приюта уверяет, что ее питомцы ни на кого напасть не могут и не кусаются.
Вышла соседка из дома напротив. Начала задавать вопросы, что я бесконтрольно кормлю собак, что они от этого у меня умирают. Набросилась, пыталась в кусты меня бросить
— Влада Асипова.
Влада Асипова называет себя зоозащитницей, однако даже ее коллеги уверены: помогать животным необходимо, но и соседей уважать надо. Женщина планирует в ближайшее время переехать в другое место в седьмой раз. Она уже присмотрела домик в Тульской области.
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