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Американка накормила дочерей гренками с наркотиком вместо ванили
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Американка накормила дочерей гренками с наркотиком вместо ванили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Канзас-Сити, штат Канзас, по ошибке накормила дочерей фенциклидином (PCP, диссоциатив) вместо ванили. Об этом сообщает Fox News 6.
Женщина утверждает, что готовила на завтрак сладкие гренки и добавила в них содержимое бутылочки из темного стекла, в которой, как она думала, находился ванильный экстракт. В действительности там находился PCP. После завтрака она и три ее дочери, одной из которых 16 лет, а двум другим менее года, попали в больницу.
По утверждению врачей, состояние пострадавших стабильно. Руководитель центра токсикологии Университета Канзаса Тама Сойер (Tama Sawyer) заявила, что это первый известный ей случай, когда PCP употребили дети до одного года.
Полиция начала расследование и пытается установить, действительно ли дети получили наркотик случайно. Женщина подозревает, что PCP оставил родственник бывшего бойфренда, который жил у нее дома.
При употреблении PCP вызывает галлюцинации и эйфорию, также возможны суицидальные импульсы и агрессивное поведение. Вызывает физиологическое привыкание.
В 2016 году сообщалось, что в американском штате Юта арестовали трех родственников, напоивших трехлетнего ребенка газировкой с метамфетамином. Девочку отвела в больницу бабушка, которая заметила, что внучка ведет себя очень странно.
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