11 самых каверзных вопросов на собеседовании, которые вам могут задать

Собеседование при приеме на работу больше похоже на участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Вопросы такие же сложные, а шансы на правильный ответ крайне малы.

Опытные менеджеры по подбору персонала знают, что спросить, чтобы вывести вас на чистую воду. Как бы вы ни хотели скрыть свое темное прошлое, они найдут ниточки, за которые можно потянуть и понять, кем вы являетесь на самом деле.

Кадр из фильма «В компании мужчин»

Playboy собрал список самых каверзных вопросов, которые вам могут задать на собеседовании. Если вам еще предстоит устраиваться на работу, прочитайте наш гайд и передайте этот опыт другим.

1. Расскажите что-нибудь о себе

Вот оно! Первый вопрос, а вы уже в ступоре и понятия не имеете, что же такое вы должны рассказывать вашему потенциальному работодателю. Не беда! Для этого здесь мы.

Прежде всего, ваш будущий работодатель хочет услышать, насколько вы уверенно будете рассказывать о своем жизненном опыте. Его совершенно не интересует ваша личная жизнь. Свой ответ вы должны сосредоточить на потенциальной ценности, которую принесете компании.

Сформулируйте для себя два-три основных достижения, на которых будет базироваться ваш ответ. И, да, будьте уверены в том, что вы действительно достигли того, о чем говорите. Этот вопрос чаще всего задают одним из первых, поэтому он и будет задавать весь тон последующей беседе.

2. Охарактеризуйте себя одним словом

Второй вопрос, который бы вы хотели, чтобы вам не задавали. Но, увы. Ваш будущий работодатель интересуется, какому типу личности вы соответствуете, а также пытается выяснить, подходит ли ваш стиль работы тем нормам, которые приняты в компании.

Чтобы справиться с этим вопросом, необходимо четко понимать, на какую вакансию вы претендуете. Если это должность бухгалтера, то вряд ли вам надо заявлять о себе, как о творческом человеке. Такой ответ бы подошел на позицию дизайнера или арт-директора. Если вы бухгалтер, то будьте «аккуратным» или «надежным».

3. Назовите три ваши слабые и сильные стороны

Еще один хитрый вопрос большинства менеджеров по подбору персонала. В этом вопросе ваш интервьюер ищет потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем. Например, неумение работать в команде, срыв дедлайнов и так далее. Чтобы ответить на этот вопрос правильно, вам, как и в прошлом пункте, необходимо знать, что от вас требуют на этой позиции. Но, главным образом, вы должны рассказать о себе так, чтобы ваши плюсы перевесили незначительные минусы.

Не надо говорить о том, насколько вы безответственный, непунктуальный и тяжело обучаемый. Иначе есть шанс напрочь испортить впечатление подходящего кандидата. Говоря о сильных сторонах, расскажите про те, которые больше всего соответствуют требованиям предложенной вакансии, а минусы попытайтесь сгладить.

4. Почему вы хотите у нас работать?

К ответу на этот вопрос вы должны быть немало подготовлены. Менеджер по подбору персонала ждет вашей полной осведомленности о деятельности компании. Вашими ответами точно НЕ должны быть:

мне не нравится мой нынешний босс, и я хочу работать у вас мне мало платят, а у вас достойная зарплата

меня не устраивает мой коллектив

Скорее всего после этих ответов вам сразу пообещают перезвонить. Поэтому, чтобы не ждать заветного звонка, вы должны объяснить, какой именно вклад вы бы хотели внести в компанию, что именно вас привлекает в ее деятельности, а также каких карьерных высот вы бы хотели достичь.

5. Почему вы ушли с предыдущего места работы?

Один из главных вопросов, который способен выявить в вас надежного работника или вечно недовольного клерка.

Потенциальный работодатель пытается понять, насколько часто вы меняете места работы. Никому не нужен человек, которого будут обучать месяц, тратить на него силы, а через два месяца он уйдет из-за непонятных никому причин. Проявите дипломатию, не надо поливать грязью предыдущее место работы, а также говорить, что вам просто все там надоело.

6. Чем вы больше всего гордитесь в вашей карьере?

Этот вопрос существует для того, чтобы определить степень вашего энтузиазма, а также готовность приступить к новой работе с немалым зарядом энергии. Когда вы будете отвечать на этот вопрос, не стоит чрезмерно превозносить свои успехи и нахваливать достижения.

Расскажите о том, что вам нравится делать то, что вы делаете, а также подчеркните, что готовы ворваться на новое место в полной боеготовности.

7. Вы когда-нибудь задумывались о предпринимательской деятельности?

Задавая этот вопрос, ваш будущий начальник пытается выяснить, как скоро вы готовы покинуть его компанию. Отвечая на этот вопрос, вы не должны проявлять энтузиазма больше, чем положено. В собственном деле нет ничего плохого, но вы можете сказать, что уже пытались этим заниматься, но поняли, что такая форма работы вам не подходит. Это намного лучше, чем сказать, что вы никогда об этом не задумывались. Ответьте, что не хотите организовывать работу других сотрудников и вести финансовый учет.

8. Если бы вы могли работать в любой компании, какую бы вы выбрали?

Когда вам задают этот вопрос, ответ ожидают услышать только один. Работодателю важно знать о всей серьезности ваших намерений, о том, что вы ищите не лишь бы какое-нибудь место, а работу мечты.

Microsoft, Поэтому не надо вскользь упоминать о каких-то Google Apple и так далее. Скажите, что провели анализ всех конкурентов в данной области, и кроме этой компании никакой другой перед собой не видите. Главное не переусердствовать.

9. За что вас увольняли?

Этот вопрос прекрасно способен выявить некоторые важные черты вашей личности. В нем работодатель попытается найти в вас нотки гнева по отношению к бывшему начальству. Главное в ответе на этот вопрос не строить из себя жертву и говорить о том, как несправедливо с вами обошлись.

Ваш ответ должен базироваться на уверенности в себе и позитивном настрое. Этот вопрос также проверяет вашу способность противостоять невзгодам. Не стоить никого винить, не стоит горько сожалеть, а стоит лишь шагнуть в светлое будущее с новыми возможностями. Именно такой у вас и должен быть настрой.

10. Что бы вы сделали, если бы у вас завтра было 300 млн рублей?

Когда вы услышите такой вопрос, а это может произойти внезапно, главной вашей ошибкой будут горящие глаза и полная решимость просадить эти деньги в ту же секунду. Постарайтесь проявить рассудительность и трезвость при дальнейшем ответе. Работодателю важно знать, что вы способны разумно распоряжаться большими суммами, и, самое главное, остаться работать в его компании, несмотря на финансовую независимость.

Проявите трудовую этику, скажите, что инвестируете куда-нибудь эти деньги или вложите их в недвижимость. Главное, чтобы у вас не возникло резкого желания умотать на острова и забыть все на свете.

11. Вы можете назвать причину, по которой кому-то не понравится с вами работать?

Потенциальному работодателю просто необходимо раскусить вас как личность. Поэтому, что может быть лучше, чем прямой вопрос в лоб. В этом вопросе главным мотивом будет уличить вас во лжи. Как бы вы искусно ни старались, прямой вопрос о ваших негативных сторонах может неслабо сбить вас с толку.

Если ответите, что не можете найти такой причины, по которой кто-то из ваших коллег мог бы войти с вами в конфронтацию, то неминуемо обидите менеджера по подбору персонала. Ведь он задал такой хитрый вопрос!

Можете ответить, что вам приходилось вступать в противостояние с вашими коллегами для того, чтобы все вокруг начали работать лучше. Вот, самый проверенный выход из ситуации.