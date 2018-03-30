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Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали первый день рождения дочки
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Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали первый день рождения дочки 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Недавно маленькой принцессе Брэдли Купера и Ирины Шейк — Лее — исполнился год. Счастливые родители воспользовались случаем и устроили трогательную семейную вечеринку в саду своего дома в Лос-Анджелесе, пригласив туда друзей с детьми. Все, что вы хотели знать об идиллии: пока Брэдли в костюме рыжего пса развлекал малышню, Ирина (с кошачьими усами и ушками, разумеется, — это ее любимый образ) угощала гостей праздничным тортом и мороженым. Самой Леи, к сожалению, нигде видно не было, но без подарков и воздушных шариков малышку точно не оставили!
Между тем семейство Ирины и Брэдли, похоже, вскоре пополнится еще одним ребенком: всего два месяца назад знаменитостей заметили выходящими из медицинского центра планирования беременности, причем оба были счастливы до неприличия. Впрочем, ничего удивительного тут нет: друзья влюбленных говорят, что они давно хотели большую семью, поэтому на Лее совершенно точно останавливаться не собираются. Правда, ни от Ирины, ни от Купера не добьешься ни слова о том, что об этом думают они сами: вот уж кто не готов делиться откровениями и избегает любой публичности, связанной с личной жизнью…
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