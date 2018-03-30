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Джереми Микс познакомил Хлою Грин с семьей
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Джереми Микс познакомил Хлою Грин с семьей 

Sunmag 54 минуты назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
На днях таблоиды заговорили о том, что самый красивый преступник планеты и его девушка Хлоя Грин готовятся стать родителями: по словам источников, ради будущего первенца Хлоя, которая очень давно хотела забеременеть, даже отказалась от алкоголя, в чем ее полностью поддержал Джереми. Обнаружилась и еще одна любопытная деталь: полтора месяца назад Джереми, Хлоя и ее мама были замечены в детском магазине Petit Tresor в Беверли-Хиллз, где накупили на шесть тысяч долларов плюшевых жирафов, детское автокресло и много всего другого. Намек яснее некуда!
А теперь Джереми и вовсе решил познакомить будущую жену со своими родными на семейном празднике — дне рождения своей прабабушки: в Instagram 34-летнего манекенщика появился снимок, на котором они с Хлоей позируют со всеми его родственниками от мала до велика. «Ничто не сравнится с временем, проведенным в кругу семьи. От прародителей до правнуков», — подписал фото Микс. Судя по всему, Хлоя родным Джереми понравилась: по крайней мере, на снимке все выглядят счастливыми и дружными. Впрочем, вполне ожидаемо: Хлоя — завидная невеста… Если уж даже ее родители благословили союз своей дочери с Джереми, несмотря на то что по документам он все еще официально женат, то разве семья Микса могла ее не принять?
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