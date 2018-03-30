5 признаков, отличающих миллениалов от их родителей

Playboy собрал 5 главных отличительных признаков поколения Y от их родителей.

Миллениалами принято считать тех, кто родился в период с 1981 по 1996 год, то есть людей, встретивших новое тысячелетие в совсем еще юном возрасте. Молодые люди поколения Y отличаются от предыдущих поколений своей глубокой вовлеченностью в цифровые технологии и разного рода технические новинки. В некотором смысле их жизнь складывается сейчас намного проще, чем жизнь их родителей поколения X, когда те были в том же возрасте. Однако сами миллениалы зачастую думают, что им намного тяжелее, чем людям предыдущего поколения.

Playboy решил разобраться, кому все-таки лучше, легче и комфортнее живется в современном мире.

Кадр из фильма «SuperПерцы»

5. Всегда на связи

На сегодняшний день в адрес социальных сетей можно услышать немало критики. Начиная с того, что мы прожигаем свое время впустую и абстрагируемся от реального мира, заканчивая проблемами с утечкой личных данных.

Как бы то ни было, соцсети прежде всего призваны поддерживать связь между людьми на расстоянии. И это действительно очень удобный инструмент коммуникации. Ваша мама может разве что случайно встретиться со своим одногруппником, миллениалам, чтобы напомнить о себе, достаточно поставить лайк в фейсбуке.

4. Крепкие отношения

В результате многочисленных исследований был выявлен любопытный факт, что люди, которые познакомились в интернете, имеют более крепкие отношения, реже разводятся и быстрее женятся, чем те, которые встретили друг друга в реальной жизни.

Вероятно, это обусловлено тем, что люди, ищущие себе пару в интернете, более заинтересованы в серьезных и продолжительных отношениях, чем, допустим, те, которые случайно познакомились в баре. По сути, сейчас вы можете выбирать себе партнера из огромного каталога и, хотя это прозвучит цинично, еще 30 лет назад вы могли ограничиться лишь семью-девятью местными девушками.

3. Удаленная работа

Благодаря развитию цифровых технологий многие профессии перестали иметь привязку к конкретному месту. Теперь для полноценного рабочего процесса людям требуется только наличие компьютера и выхода в интернет. Миллениалы могут находиться как дома, так и на другом континенте, в зависимости от собственных предпочтений. Это очень удобно, как для личной жизни, так и для внутреннего комфорта. Такой роскоши у поколения их родителей не было однозначно.

2. Информация на расстоянии вытянутой руки

За последнее время информацию о потребляемых вами продуктах и содержащихся в них питательных веществах получить стало гораздо легче. Во многих ресторанах теперь можно посмотреть, сколько то или иное блюдо содержит калорий. Также этикетки многих продуктов содержат подробную информацию об их составе.

Такая прозрачная система позволила людям решать, что употреблять в пищу, а от чего лучше воздержаться для поддержания своего организма в жизнеспособном состоянии. В зависимости от образа жизни и личных предпочтений, современный человек может просчитать количество употребляемых жиров, белков и углеводов в день с точностью до грамма.

1. Образование вне четырех стен

На сегодняшний день многие образовательные проекты предлагают пройти онлайн-курсы и другие виды виртуального обучения. Количество специализаций и предметов для дистанционного обучения ограничивается лишь вашим воображением. Многие институты переходят на систему дистанционного обучения и передают знания, которые раньше можно было получить исключительно в стенах образовательного учреждения.