«К нам приходят для удовольствия и здоровья»: поход в секс-шоп стал традицией для волгоградцев

Посещение секс-шопов и покупка интимных товаров в последнее время перестали быть чем-то постыдным. За последние двадцать с лишним лет качество товаров улучшилось, а выбор стал более разнообразным. Перед праздниками средний чек в таких магазинах вырастает ни много ни мало до двенадцати тысяч рублей.

Среди истинных любителей и знатоков своего дела — Ирина Толмачёва . О первых интимных игрушках она узнала после распада СССР.

— В моей молодости фаллоимитаторы и массажёры простаты предлагались в медицинских учреждениях — рассказывает продавец-консультант. — Всё это не афишировалось. Незаметно доставалось в кабинете у врача со словами «тебе — надо». В 90-е годы эти штучки предлагались тем, кто не мог по каким-либо причинам позволить себе интимную близость. Это могли быть инвалиды или просто очень застенчивые люди, у которых появлялись какие-то застои или опухоли. Спустя некоторое время люди поняли, что это очень полезно и приятно. Так постепенно возник спрос на интимные товары.

За последние двадцать лет к походам в магазины для взрослых приобщились пожилые люди и даже непримиримые консерваторы.

— В середине 90-х мы, как и многие бизнесмены в этом направлении, ориентировались на Москву, — вспоминает директор одного из первых секс-шопов города Алексей Олизько. — Получали консультации, налаживали связи с поставщиками. Поверьте, что до сих пор очень сложно выбрать правильного сотрудника. Бывает так, что проводишь собеседование с тридцатью претендентами подряд, и ни один не подходит. Человек не просто продаёт. Важно, чтобы те, кто хочет стать частью нашей команды, тоже проявляли интерес как потребители.

Несмотря на то, что товары с «клубничкой» сегодня легко заказать через интернет, специалисты рекомендуют получить консультацию перед покупкой.

— Мы не просто рассказываем о товарах, — уточняет Алексей. — Мы работаем как психологи. Кто-то жмётся, стесняется, убегает, прячется. В таких случаях мы в хорошем смысле «настигаем» посетителя и потихоньку начинаем узнавать о его потребностях. Почти все уходят довольными. Мы рады всем и никому не отказываем, в том числе глухонемым и тем, кто страдает нервно-психическими заболеваниями. Они тоже хотят полноценно жить.

Продавцы секс-шопов уверены, что даже в глубоко преклонном возрасте в людях «горит огонь».

— Помню, как-то в воскресенье рано утром к нам пришёл мужчина 83 лет. Сутулый такой, с палочкой. Спросил: «А это что у вас за куколки? А у них всё как по-настоящему?» — вспоминает Ирина Толмачева. — Я ему подробно про них рассказала и, представляете, одну из них он купил! Причём не из дешёвых. Перед таким мужчиной я просто снимаю шляпу.

Секс-шопы способны помирить семейную пару и сделать их отношения лишь крепче, убеждён Алексей Олизько.

— Наши клиенты — жёны военных, моряков или вахтовиков. Для своих мужчин они покупают искусственные предметы для удовлетворения. Мы за то, чтобы семья сохранилась, если супруги долгое время не видят друг друга. Даже если семьи нет, а мужчина одинок, лучше выплёскивать негативную энергию за счёт интимных атрибутов, чем доводить себя до совершения преступлений или психических расстройств.

Консультанты интимных магазинов советуют заглянуть к ним и пары, у которых лишь завязываются по-настоящему серьезные отношения.

— Мы помогаем людям раскрепоститься. Для обоих партнёров важно, чтобы посторонний человек стал консультантом. Обсуждение пикантных вопросов гораздо легче идет через специалиста. Когда пары только начинают узнавать друг друга, то редко говорят о чем-то интимном глаза в глаза. И как приятно видеть, как люди начинают открываться друг другу. Нам радостно слышать: «Ой, а раньше ты мне об этом не говорила» или «Я от тебя такое первый раз слышу». Это прекрасно, ведь у людей всё только начинается.

За последнее десятилетие индустрия интимных товаров шагнула вперед. Грубые материалы с характерным запахом резины или пластика остались в прошлом. Теперь на прилавках секс-шопов лежат игрушки из киберкожи и биокожи — максимально приближённой к текстуре кожи человека. Уходят на второй план вибраторы на батарейках — на смену им пришли модели с USB-подзарядкой. Одна из новейших разработок последних лет для мужчин — гидропомпа.

— Гидропомпа способна нормализовать мочеполовую систему у мужчин и улучшает кровообращение, — поясняет Ирина Толмачёва. — Конечно, у нее есть некоторые противопоказания, но если вам её порекомендовал доктор — смело можно брать.

Сегодня полки секс-шопов пестрят лубрикантами с самыми разными запахами, но, по мнению продавцов, некоторые посетители недооценивают их пользу и эффективность.

— К нам приходят клиенты и категорически отказываются от смазок. Говорят: «Нам не надо, у нас вазелин есть». Следует понимать, что он сушит чувствительные ткани, и пользоваться им нельзя. В дальнейшем вазелин будет разрушать флору или слизистую. Наша задача не навязать товар, а помочь клиенту избежать каких-то неприятных последствий. Пусть он получит то, что хочет, без негативных последствий.

В царстве плотских утех десятки направлений: от безобидного эротического белья для ролевых игр до фистинга. Сегодня в тренде — БДСМ. Влияние на это направление оказал фильм «50 оттенков серого».

— Если человек занимает высокую должность, он сыт по горло этим бременем власти. Ему хочется всё это скинуть. Такая смена ролей даёт сильное психологическое расслабление. Это возможность избежать нервного срыва, — уверены продавцы-консультанты.

Сотрудники секс-шопов уверены, что интимные салоны не место для извращенцев, а двери в мир неземного удовольствия и захватывающих фантазий.