Белла Хадид ест фатсфуд и не толстеет ни на грамм

Пока одни модели держат себя в ежовых рукавицах, строго следят за съеденными калориями и во всем себя ограничивают, Белла Хадид , кажется, живет в другом измерении. В Instagram модель регулярно делится с фолловерами фото и видео со своей едой. Думаешь, там смузи и овощи? Если бы. В рационе Беллы: картошка фри, гамбургеры, пиццы, газированные напитки. Все то, что строго-настрого запрещено есть моделям. А Хадид ест. И не стесняясь делится этим с миром. Правда, уже через несколько часов модель удаляет фотографии с едой. Видимо, боится гнева своего агента или зависти подруг.

Но брать пример с Беллы не стоит. В своих интервью модель признавалась: она ничего не может поделать со своей стастью к фастфуду. Но при этом она не любит спорт и почти, а если и ходит в тренажерный зал, то после него обязательно съедает пиццу. Похоже, Хадид просто повезло с обменом веществ и генетикой. Остается только порадоваться за красавицу-модель.

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Фото:Instagram