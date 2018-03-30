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5 проблем 30-летних
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5 проблем 30-летних 

WomanHit.ru 36 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Проблема №1  Если верить американским психологам, современные молодые люди зациклены на карьерном росте. Они больше стремятся к успеху и конкуренции с другими людьми по сравнению с прошлыми поколениями.
Пора понять, что вы не робот. Нельзя превращать свою жизнь в соревнование и пытаться все делать на пять с плюсом. Это грозит нервным срывом.
Проблема №2  Нынешние 30-летние работают больше, чем их ровесники 10—20 лет назад. Ненормированный рабочий день приводит к проблемам со здоровьем. Их образ жизни сильно отличается от уклада родителей, бабушек и дедушек. Современный мир заставляет недоедать и недосыпать.
Все успеть невозможно, остановитесь. Дайте себе время для отдыха, организму необходимы перерывы.
Проблема №3  Возможно, благодаря тому, что это поколение идеальные исполнители, решения им даются трудно. Они не любят брать ответственность на себя.
Паника возникает из-за многообразия выбора. Постарайтесь перебороть страх сделать ошибку, от нее никто не застрахован. Просто будьте смелее и сделайте первый шаг.
Проблема №4  Занимаясь своей карьерой, молодые люди отодвигают личную жизнь на второй план. Они не торопятся связывать себя узами брака и рожать детей.
Если вы все-таки планируете родить ребенка, не стоит тянуть с этим слишком долго. Врачи советуют это сделать до 35 лет, чтобы было меньше рисков во время беременности.
Проблема №5  Эти люди зачастую чувствуют себя неудачниками — вокруг столько их сверстников, уже добившихся успеха и разбогатевших. Психолог Адам Филлипс в своей книге «Упущенное: похвала непрожитой жизни» упоминает, что «повсюду нас преследует миф о нереализованном потенциале».
Перестаньте сидеть в соцсетях и сравнивать себя с одноклассниками и сокурсниками, а начните делать то, что у вас получается лучше, чем у них. Трезво оцените свои перспективы.
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