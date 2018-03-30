Мужчины с этими именами изменяют чаще всего

Может быть, стоит задуматься еще на берегу, когда новый знакомый представляется? Да и к выбору имени сына подходить более вдумчиво? Статистика приводит любопытные данные — мужчины с некоторыми именами склонны к изменам чаще, чем те, кого зовут иначе. Разумеется, из всякого правила есть исключения — но они, как правило, только лишний раз подтверждают общую тенденцию. Смотрим в список — имена в нем расположены в порядке убывания по склонности к «сходить налево», — и внимательно приглядываемся к своим избранникам: правда или нет?

Конечно, стоит сделать скидку на то, что это имя — одно из самых распространенных в России, стало быть, их в принципе больше, чем носителей других имен. Но факт остается фактом — мужчины с именем Иван чаще других оказываются замечены в супружеской неверности. Эти мужчины, как правило, хитроумны и скоры на выдумку, остроумны и обаятельны — и часто склонны к проявлению чисто спортивного интереса — к вещам, людям вообще и женщинам в частности. Ну а дальше уже как пойдет — если объект симпатий отзовется на знаки внимания, «тормоза» могут и отказать.

Василий

Эти мужчины галантны — ему важно проявлять свою мужественную натуру с теми женщинами, которые оказываются в поле его зрения. А поскольку Василий — человек, как правило, общительный, то таких женщин может быть и много. И редкой из них, по правде говоря, удается устоять перед врожденным шармом такого мужчины, помноженного на истинно рыцарские поступки и слова. Нет, таким образом, ничего удивительного во множестве романов Василия — он, возможно, ничего такого и не имел в виду, он просто был собой, но на него так восхищенно смотрели…

Андрей

Мужчины — обладатели этого имени независимы и тщеславны. Они полны обаяния, смелости, и решительности им тоже обычно не занимать — особенно это касается тех из них, кто родился осенью или зимой. Мудрая женщина, которая хочет остаться единственной в жизни Андрея, должна быть готова постоянно выражать восхищение своим спутником, ни в коем случае не давить на него и выключить фонтан критики, даже если очень хочется сорваться на любимом. Нет, он не станет спорить — но поправлять поруганное чувство собственного достоинства он будет уже не с любимой женщиной, а с той, что готова твердить ему часами о том, насколько он уникальный и неповторимый.

Дмитрий

Изначально в Древней Греции Дмитриями называли мужчин, которые были обласканы вниманием богини плодородия — Деметры. Собственно, с тех пор ничего особо не поменялось, разве что некоторые не помнят имени этой влюбчивой особы. Таковы уж Дмитрии: щедрые, скорые на влюбленность, обожающие общество привлекательных женщин, бесконечно коммуникабельные и легкие на авантюры. Все вместе это дает множество преимуществ перед другими мужчинами — и Дмитрии частенько этим пользуются, не испытывая особых угрызений совести по поводу так часто меняющихся симпатий.

Эти мужчины, с одной стороны, обладают повышенными сексуальными возможностями, что приводит к повышенной активности в постели, а с другой — они постоянно находятся в вечных поисках идеальной женщины и любви. Скажите, много на свете идеальных женщин? В том-то и дело, что они встречаются реже, чем розовые фламинго, — а куда Петру деваться? Все, что им на самом деле нужно, не так уж и много — искренняя ласка и неподдельная забота, получив которые, они успокаиваются и перестают гоняться за грезами. Ну и сексуальность партнерши значит для них очень много — если она окажется на высоте, смысл смотреть на сторону?

Степан

Тут все просто: Степы с детства предпочитают общество женщин, а значит, знают о них даже больше, чем им, возможно, хотелось бы. С одной стороны, это позволяет им очень точно находить «точки соприкосновения» практически с любой женщиной, которая им вдруг приглянется, а с другой — приходится искать: вдруг встретится уникальный экземпляр, который не похож на своих предшественниц и с нею по этой причине будет бесконечно интересно?

Даниил

Они выглядят интеллектуалами — и являются ими часто на самом деле. Любопытно, что женский интеллект на них тоже действует совершенно магнетически и порой толкает на измены. Кроме того, Даниилы — собственники и ревнивцы, и если его спутница не может сделать так, чтобы ее мужчина не терзался муками ревности, ее привлекательный образ очень быстро становится тусклым и неинтересным для него. Ну, а там новая роковая умница-интеллектуалка появилась на горизонте — и вуаля, у Даниила есть все шансы уйти к ней.

Носители красивого имени Марк настолько же привлекательны, насколько эгоистичны. Порой они и сами не могут объяснить свои измены ничем, кроме собственного «хочу». Склонности к умелому и изящному флирту способствуют и природная артистичность, и потрясающее чувство юмора — женщина даже не успевает заметить, как голова у нее кружится от любви к Марку. Нет ничего удивительного, что спутнице Марка часто приходится защищать свои чувства к любимому от посягательств со стороны.

Денис

Еще одно имя — посвящение богу, на этот раз — веселому и хмельному Дионису, который не слишком терзался моральными мучениями при смене очередной партнерши на буйной пирушке. Денисы, как правило, очень эмоциональны и часто сбрасывают лишнее психологическое напряжение с помощью секса. Совесть их при этом не мучает ни капли — ведь они всего лишь поднимали себе настроение, чего тут зря кричать и нервничать?

Николай

Даже если вам кажется, что Николай в вашем окружении — примерный семьянин, спешим огорчить: он просто хорошо умеет прятаться и маскироваться. Уличить их в измене по этой причине часто бывает очень сложно, а через какое-то время Николай и сам начинает искренне верить, что «ничего такого и не было». Изменяют они из чистого любопытства, оттого и не считают измену чем-то таким уж сверхъестественным или страшным: заинтересовался — узнал — пошел дальше. К любимой, как это ни странно.