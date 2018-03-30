Что делать, если вас не ценят на работе?

Во время работы всем нам приходится сталкиваться с разочарованием, стрессом и слишком большой нагрузкой. У каждого бывали дни, когда больше всего хотелось скорее убежать домой. Но что делать, если такое желание возникает у вас постоянно? И все потому, что, как вам кажется, никто не ценит ваш вклад в общее дело. Эти советы помогут понять, почему вы ощущаете себя недооцененным, и подскажут, как справиться с ситуацией.

Возьмите себя в руки

Стресс — это яд, который медленно, но верно поражает каждую клетку организма. Трудности на работе влекут за собой бессонные ночи, головные боли и проблемы со здоровьем. Вы чувствуете себя разбитым, подавленным и измученным, не следите за питанием, давно забыли дорогу в спортзал и утренние упражнения. Вы срываетесь на коллегах и близких, и вновь все идет по кругу.

Если вам кажется, что вас не ценят, — внутри бушует настоящий пожар. Но вы должны сохранять самообладание. Если вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, постарайтесь сменить обстановку и выйти из кабинета хотя бы на две минуты.

Определитесь с претензиями

Важно понять, почему вы чувствуете себя недооцененным. Как правило, тому есть несколько причин, например слишком маленькая зарплата при постоянных переработках и повышенных нагрузках. Возможно, вы видите, что ваши ровесники добились большего, или злитесь на руководство, которое никогда не благодарит вас за ваши старания.

Только определившись со своими претензиями и с тем, что вы хотите получить в итоге, можно двигаться дальше. Если вам не хватает знаний, чтобы чувствовать себя комфортно, задумайтесь о посещении тренингов. Если же вы уверены, что опыта у вас достаточно, переходите к следующему шагу.

Сформулируйте вопросы к руководству

В некоторых случаях работники сами виноваты в том, что их недооценивают, хотя даже не подозревают об этом. Если ваш руководитель не знает, чем конкретно вы занимаетесь, он не сможет оценить ваш вклад и ваши идеи. Убедитесь, что начальник в курсе того, над чем вы работаете.

Находясь в постоянном стрессе, легко увлечься рассуждениями и жаловаться по делу и без. В разговоре с руководителем поднимайте только актуальные вопросы, которые он способен решить. Избавить город от пробок и перенести работу ближе к вашему дому не в его силах.

К сожалению, многие люди сторонятся личных встреч с руководством — и очень зря: если вас что-то беспокоит, нужно озвучить это прямо сейчас.

Попросите снизить нагрузку или повысить зарплату

Конечно, признать, что ты не справляешься со всеми обязанностями, решится далеко не каждый, и все же важно пойти на это. После кризиса и сокращений многие компании до сих пор не восстановили штат персонала и работники сталкиваются с повышенными нагрузками. Если начальник не знает, что вам тяжело, он не будет перераспределять объемы и думать о расширении штата.

Зачастую людям кажется, что их не ценят, из-за несоответствующей их усилиям заработной платы. Это страшно, но, если вы уверены, что заслуживаете большего, необходимо поднять вопрос о повышении.

Вспомните свои цели

Когда мы трудимся не покладая рук и вынуждены параллельно решать несколько задач, мы забываем о целях, которые ставили перед собой, когда устраивались на работу. Вспомните, почему вы выбрали это место. Оправдало ли оно ваши ожидания?

Если сконцентрироваться не выходит, возьмите отпуск, чтобы пополнить запасы энергии и привести мысли в порядок. Не обязательно покупать билеты в экзотические страны — вы можете отдохнуть дома или поехать в соседний город. Если вы действительно ценный сотрудник, ваши коллеги сразу заметят, как им не хватает вас.

Задумайтесь о смене работы

Вы сделали все возможное, чтобы повлиять на ситуацию, но результатов по-прежнему нет? Возможно, пора задуматься о поиске нового места. Оставаться на работе, которая нас не удовлетворяет, заставляют многие причины: сомнения в собственных силах, недостаток опыта, близость рабочего места к дому, наконец, банальный страх остаться не у дел. Но лучше преодолеть себя и стать полноценным членом новой команды, чем вечно быть на вторых ролях.