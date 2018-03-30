9 секретов долгой и здоровой жизни

Ден Бютнер — американский писатель и путешественник — в рамках совместного проекта с National Geographic исследовал так называемые «голубые зоны» — места на Земле с наибольшей концентрацией долгожителей. Важно было найти не просто долгожителей, а тех, кто дожил до преклонных лет с наименьшим количеством проблем со здоровьем — сердечно-сосудистыми заболеваниями, старческим слабоумием, раком и т. д.

Исследование Дена и его команды, в состав которой входили антропологи, демографы, эпидемиологи и врачи, длилось больше 12 лет. В итоге было выделено 5 мест, где концентрация тех, кто отпраздновал 100-й день рождения, наибольшая. Это остров Икария в Греции, остров Окинава в Японии, регион Барбагия на Сардинии (Италия), городок Лома Линда в Калифорнии и полуостров Никоя в Коста Рике.

Голубые зоны

Жители Икарии придерживаются классической средиземноморской диеты, живут большими семьями и проводят много времени в кругу друзей. Их «спорт» — это работа в огороде, рыбалка и другие дела на свежем воздухе.

На японском острове Окинава самое большое количество женщин-долгожительниц. В их рационе много батата, сои, а также специй, например полыни и куркумы.

На Сардинии, напротив, преобладают мужчины, перешагнувшие 100-летний рубеж. Их диета — это низкобелковое питание. В итоге в этом районе невысокий уровень сердечно-сосудистых болезней, заболеваний диабетом и раком.

Жители Лома Линда — это адвентисты седьмого дня. Это религиозное ответвление протестантизма. Их питание основано на почерпнутой из Библии информации — злаки, орехи, рыба, овощи и фрукты.

Костариканцы известны своими крепкими социальными связями, общинным образом жизни и умеренной, но регулярной физической активностью.

После изучения этих зон было выделено 9 правил долголетия, следуя которым можно существенно улучшить качество жизни и продлить ее. Но важно понимать, что, если взять 1-2 правила из этого списка, можно не получить желаемого результата. Чтобы изменить свою жизнь и укрепить здоровье, нужно применять их все.

1. Естественное движение

Долгожители «голубых зон» не занимаются спортом специально. Сложно представить, чтобы они посещали спортзал или занимались с гантелями. Вся их жизнь — движение. Спорт — это работа в саду, огороде, винограднике, уход за скотиной. Сюда же входят и прогулки на свежем воздухе, активные игры. Как можно применить это правило в условиях городской жизни? Больше ходить пешком, подниматься по лестнице, чаще гулять с собакой или ребенком, играть в спортивные игры, выезжать на пикники с мячами и фрисби вместо пива и шашлыка. Если вы ходите в спортзал, уделяйте больше внимания кардионагрузкам и умеренно занимайтесь с тяжестями.

2. Предназначение

У окинавцев это «ikigai», у никоянцев «plan de vida» — причина просыпаться по утрам. Статистика показывает, что, найдя свое место в жизни, мы продлеваем эту самую жизнь примерно на 7 лет. У жителей «голубых зон» не бывает депрессий, они не мечутся в поиске себя и поэтому редко испытывают психологический стресс. В западном мире все немного по-другому. Наша культура, наоборот, подталкивает к тому, чтобы пробовать себя в разных видах деятельности, искать свое предназначение. Это, конечно, открывает многие горизонты, но в итоге многие люди проводят в таком поиске всю жизнь, не успев ей насладиться.

3. Антистресс

В «голубых зонах» есть свои ритуалы для расслабления и приведения нервов в порядок. Это молитвы, обращение к предкам, послеобеденный сон, бокал вина за ужином, встречи с друзьями, настольные игры и т. д. Важная часть жизни — отдыхать и отключаться от дел не тогда, когда «припрет», а ежедневно.

4. Умение остановиться

Общей чертой долгожителей из разных частей нашей планеты является умение выйти из-за стола, не переев. Среднее количество калорий в день, употребляемых в «голубых зонах», — 1600-2000. Это помогает избежать множества проблем со здоровьем — снижается нагрузка на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, нормализуются вес и давление, уменьшается разрушительное влияние свободных радикалов.

5. Растительный рацион

Основа питания долгожителей — это растительная пища: бобовые, овощи, фрукты, семена и орехи. Многие калифорнийские адвентисты полностью отказались от мяса, другие долгожители употребляют его крайне редко. Крупы и злаки, которые входят в рацион «голубых зон», — цельнозерновые, то есть не подвергавшиеся обработке и шлифовке. В этом случае сохраняются клетчатка, витамины, минералы и антираковые вещества. Любимый перекус долгожителей — орехи.

6. Истина в вине

Можно много рассуждать о вреде алкоголя, но статистика неумолима: те, кто регулярно, но умеренно употребляют вино, живут дольше, чем те, кто вообще не пьют алкоголь или делают это обильно по выходным и праздникам. Жители «голубых зон» выпивают 1-2 порции алкоголя каждый день за ужином, но не срываются в неумеренность и злоупотребление.

7. Вера

Не важно, какую религию вы исповедуете, — важно иметь какую-либо веру. Посещение церкви, вера в высшую силу, традиционные обряды, общение с людьми, разделяющими ваше мировоззрение, продлевают жизнь в среднем на 14 лет.

8. Семейные ценности

Западный мир не может похвастаться крепкими семейными связями. Учеба и работа «гонят» молодежь из родных мест, общение с бабушками и дедушками сводится к выходным и праздникам, большие семейные застолья — редкость. В «голубых зонах» ситуация кардинально другая. Люди живут либо вместе со своими стариками, либо рядом, регулярно общаются, помогают друг другу. Общение пенсионеров с внуками и правнуками является профилактикой старческого слабоумия и в целом продлевает жизнь. Брак и дети — важная часть жизнь долгожителей. У них не встает вопрос — выбрать карьеру или семью. На первом месте семья, а все остальное приложится.

9. Друзья и община

Еще один важный фактор долголетия — общение с друзьями и наличие общины, объединенной общими интересами и делами. Если с друзьями для западного человека более-менее все ясно, то с общинами у нас явно есть проблемы. Попробуйте найти какой-то клуб, интересный вам, занимайтесь волонтерством, общайтесь с соседями, подружитесь с теми, кто ходит с вами в один спортзал.