7 самых невероятных женщин Руси, начавших бизнес

Патриархально устроенное общество издавна привычно и недоверчиво хмыкает в сторону женщины, заявившей о своем желании заниматься бизнесом: «Куда, мол, тебя несет? Кухня, дети и корзинка с рукоделием. Хорошо, танцы вот еще — чтобы украшать мужчину». Женщины в разное время не то чтобы хотели кому-то что-то доказывать — они просто брали и делали — будучи замужем за неумным или безвольным мужем, оставшись без мужа вовсе, поднимая маленьких детей, останавливая коней и прогуливаясь между делом в горящие избы — и управляя огромными предприятиями, умножая капиталы и оставляя наследникам солидные миллионы. Кто они, эти женщины? Как они вели свои дела в России столетия назад?

Роль женщины в истории России

Если посмотреть вглубь истории, то женщин не так уж и редко можно заметить на довольно серьезных должностях — начать можно аж с княгини Ольги, которая до того успешно вела дела княжества, что в конечном счете с ее подачи целое государство поменяло религию. Продолжить императрицами — да и вообще, рядом с главой государства то и дело оказывалась сильная личность, которая если и не управляла страной в открытую, то влияние оказывала совершенно точно. Та же народная мудрость не зря говорит о голове и шее, не так ли?

Женщины в русском бизнесе

Даже законодательно, несмотря на все несовершенства и явные недостатки, общество довольно охотно признавало за женщинами право заниматься любым видом деятельности наравне с мужчинами — для этого достаточно было находиться в возрасте совершеннолетия. И женщины этим пользовались — не слишком часто, но, если обстоятельства складывались таким образом, что мать семейства была вынуждена брать на себя управление родовым предприятием по какой-то причине, — она это делала.

Чаще всего среди таковых можно видеть купеческих вдов, жен и дочерей — но и среди других сословий иногда расцветали настоящие самородки. Женщины управляли фарфоровым, текстильным, табачным и даже сталелитейным или водочным производством, владели мануфактурами и строили доходные дома, варили сладости и шоколад и разводили племенных скакунов — словом, встречались практически во всех сферах истинно и исконно мужских занятий. Рассказываем о самых интересных случаях, когда женщины не просто занимались бизнесом на Руси, но и достигали серьезных успехов на этом поприще.

Одна из самых видных и успешных владелиц русского бизнеса: получив от мужа наследство в 6 миллионов, королева текстиля спустя два десятилетия стоила уже все 30, собственноручно управляя самой крупной в России текстильной фабрикой.

Поначалу ее жизнь ничем не отличалась от своих современниц: вышла замуж в 16 лет за успешного предпринимателя, рожала ему безостановочно 10 детей — и только на закате жизни муж вдруг решил посвятить свою спутницу в дела семейной фирмы — не иначе, предчувствовал скорый конец. Как в воду глядел: недюжинный характер мадам Морозовой проявился уже через неделю после того, как вдова заняла должность директора-распорядителя Никольской мануфактуры. Властная женщина с независимым характером очень умело обращалась с делами 6 фабрик: на минуточку, на тот момент их обслуживали почти 20 тысяч работников.

Мария Морозова поменяла стратегию производства и продаж, воспитав из детей и внуков очень достойных образованных людей — представитель фамилии, Савва, вошел в историю страны в качестве одного из крупнейших меценатов. До 82 лет оставаясь при ясном и остром уме, она успевала находить время и на благотворительность, несмотря на свой суровый нрав, — и была единственной за всю историю женщиной-купчихой, получившей знак отличия за четвертьвековую службу Отечеству. Ее кончину оплакивала вся Москва — искренне и горестно.

Зинаида Федотова: основательница первого торгового дома

Еще одна представительница прекрасного пола, который при всем желании никак не получится назвать слабым — очень религиозная и набожная Зинаида Федотова, овдовев в 33 года, встала у руля шерстоткацкой фабрики — и провела за этим занятием без малого два десятка лет, увеличив объем производства и продаж почти вдвое, отказав в браке двум почтеннейшим купцам того времени (что по тем временам было делом почти неслыханным — женщина должна была радоваться, если ее брали замуж снова, и радостно соглашаться).

За это время она благополучно воспитала троих сыновей, преподав им все тонкости управления производством — и с ними же основав собственный торговый дом в 1883 году — таким образом, под сферу влияния почти полностью к тому времени ослепшей, но все такой же властной и энергичной Федотовой попадали не только собственная богатая и успешная фабрика, но и другие мануфактуры. Свидетельства того времени рассказывают довольно забавную историю о том, как два старинных друга-производственника рассорились насмерть, наперегонки стараясь побыстрее предложить Федотовой условия для сотрудничества повыгоднее: она в результате заполучила обоих, умело обведя вокруг тогда уже артритного пальца мужчин.

Вера Фирсанова: успешный девелопер

Прекрасный образец светскости и красоты, к которым приложились стальной характер и незаурядный ум. Единственная дочь успешного бизнесмена — владельца лесов, домов и ювелирных домов — с ранних лет вникала в тонкости работы родителя. Тот, хотя и признавал за дочерью отменное острое мышление, все же поспешил выдать ее замуж за купца Воронина для надежности.

Зря, поскольку сразу после смерти батюшки бойкая девица, недолго думая, поспешила откупиться от супруга миллионом рублей — и, получив желанную свободу, развернула бурную и плодотворную деятельность. Сломав на фамильных московских наделах старые постройки, возвела новые, виртуозно превратив их в доходные дома, затем руки дошли и до принадлежавших ей Сандуновских бань — и тут ее тоже ожидал невероятный успех. По дороге ее посетила не слишком удачная любовь — новый муж оказался пошлым негодяем, нечистым на руку, и от него она тоже откупилась по уже накатанной схеме за все тот же миллион, чтобы не путался особо под ногами и не расстраивал лишний раз, отвлекая от бизнеса.

Вершиной ее кипучей деятельности стала постройка Петровского пассажа — одного из самых модных магазинов столицы. Если бы не революция, после которой Вера Фирсанова потеряла все свои земли и дома, оставшись ютиться в одной из комнатушек, — вероятно, Москва получила бы еще не одно легендарное или культовое место. А так она мирно доживала свой век в изгнании во Франции, куда ей помог бежать влиятельный друг — Федор Шаляпин

Екатерина Барышева: любительница сладкой жизни

Развитие кондитерского дела Леновых — известного под более поздним именем «РотФронт» никак не смогло бы обойтись без имени и личного участия талантливой жены Георгия Ланового, Екатерины Барышевой — вскоре муж оказался на вторых ролях.

В самом начале супружества она превосходно поправила бизнес-актив супруга своим приданым — а потом, шаг за шагом, взяла на себя и управление сладким бизнесом, постепенно став почти единоличной управляющей семейным бизнесом. Начав с покупки близлежащих территорий, она настояла на смене официального статуса фабрики, регистрации торгового имени, озаботилась вопросами оборудования производства новейшими машинами того времени и оснастила цеха электричеством.

За 23 года ее управления обороты выросли в сотни раз, а сама фабрика вошла в тройку сильнейших кондитерских предприятий страны с великолепным ассортиментом сладостей, среди которых были несколько десятков карамели и знаменитый шоколад отменного качества. После смерти активной и смелой супруги в 1913 году ее муж и сын получили в наследство более, чем солидный капитал — и одну из самых прогрессивных фабрик своего времени.

Мария Кашина: владелица пароходов

Именно с нее Горький писал свою Вассу Железнову: нижегородская предпринимательница начала свой путь к вершинам пароходного извоза с самых низов, с должности кассира и ревизора на судне. Наблюдательная и сметливая жена удачливого, но дурно воспитанного мужа оказалась прозорливее его и очень скоро оказалась единоличной «владычицей речною».

Супруг был из крестьян, стремительно растущее богатство очень неудачно активизировало низменные стороны его характера и дурновкусие — так, что Марии нередко приходилось краснеть за выходки своего благоверного. Узнав о его внезапной смерти по какой-то не слишком пристойной причине, молодая вдова вздохнула со скрытым облегчением — и занялась спокойно делом, благо, теперь ее никто не отвлекал с глупостями.

Да и делать особо ничего не нужно было — в свое время супруги быстро заняли нишу бюджетных перевозок, установив цены на 5 копеек ниже всех своих конкурентов — все, что оставалось молодой женщине у руля пароходства — следить за состоянием своего «автопарка», устраивать новые маршруты, обновлять модельный ряд и отбиваться от поклонников.

Последних, нужно сказать, было поначалу довольно много, но потом быстро поубавилось: по причине независимого характера, не поддающегося соблазнам, Мария получила прозвища «Кашиха» и «Стерва». Впрочем, странно было бы ожидать другого отношения к единственной в стране женщине — владелице такого количества судов на Волге, продолжавшей держать самые низкие цены и получать самые высокие прибыли в индустрии. Конечно же, все дело было исключительно в ее характере, как же иначе. В результате в 1912 году, чтобы перестать нести убытки, крупные волжские пароходства слились в один холдинг — и вынудили-таки Кашину продать безупречно работавший бизнес.

Анна Хонина: из крестьянок в фабриканты

Еще один славный пример «папиной дочки»: вчерашний крестьянин, удачно создавший небольшую текстильную фабрику, оставил дочери наследство и вроде бы перспективного мужа в придачу. Чтобы сподручнее было заниматься вечным женским: детей рожать да кашу варить. Впрочем, шестерых детей нарожать она успела, а у фирмы к тому времени начались нешуточные финансовые проблемы, да и супруг как-то очень некстати внезапно умер. Образованием папа и сам не блистал, так что не счел нужным обучать дочь — и малограмотной Хониной с детьми на руках пришлось осваивать все самостоятельно, притом в очень ускоренном темпе.

Нужно сказать, овладение премудростями бизнеса у нее пошло куда как прекрасно — очень скоро вся округа, состоявшая из крестьян, которых она знала, словно родных, была построена «по стойке смирно»: Анна держала всех в черном теле, запретив пьянство, халтуру, воровство и безалаберность — и рабочим только оставалось подчиниться. За малейшие нарушения она безжалостно увольняла — и за рабочие места стали держаться, поскольку и благодетельствовала она очень широко: строила новые корпуса, расширяла производство.

Для рабочих и их семей были построены школа, роддом и собственная ветка железной дороги. Простой факт: 300 человек в подчинении в 1860 году, к 1914-му под железной рукой Хониной их количество увеличилось до 8 тысяч. Для себя этот гений кадровой политики и стратегии частого кнута и честного пряника не делала никаких поблажек: рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался в 10 вечера. Сыновей она тоже воспитала в подобном духе, не забыв дать им прекрасное образование в Европе.

В общем-то, у Шанель тоже был шанс, но в 1925 году в Париже среди модных коллекций первое место получила не она и не блиставший в то время Поль Пуаро, а российский модельер по имени Надежда Ламанова. Если продолжать сравнивать с Великой Мадемуазель, то их судьбы во многом окажутся похожи — в 24 Надежда открыла мастерскую, в 37 — шила наряды для императорского двора, а в 58 была единственным и первым советским дизайнером, которого признавали и в стране, и за рубежом. Покорение Москвы началось в 1977 году, куда юная Надя приехала после Нижегородского сельского училища, сочтя профессию преподавателя географии в сельских школах скучной и бесперспективной.

Сперва она начала шить в чужой мастерской — но очень скоро обросла собственной клиентурой: и стала первым отечественным модельером, сумевшим гордо водрузить вывеску со своим именем, написанным по-русски, среди французских названий модных мастерских тогдашнего Кузнецкого моста.

О платье от Ламановой очень скоро мечтала вся Москва — хотя мастер не скромничала, устанавливая цены и собственные порядки дизайна и примерок. Например, Ламановой была придумана сложная схема закалывания иголок прямо на неподвижно стоящей несколько часов клиентке взамен привычных иголки с ниткой. И никуда не деться, стояли и ждали — и никакие пожелания «бантиков или рюшечек» Ламанова не слышала — даже если они бывали робко озвучены самыми именитыми или знатными клиентками.

Зато платья у нее получались действительно отменными: в них ходили и актрисы, и императрицы, и советские труженицы — даже в то время, когда на наряды шли и занавеси из бывших господских покоев, и мешками из-под картошки особо не принято было брезговать. Благодаря своему явному таланту Надежда Ламанова прижилась и при смене власти — и даже в возрасте 80 лет слыла женщиной исключительно модной, появляясь на публике только на каблуках и при помаде.