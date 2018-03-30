Тест: насколько вы свободны?

Когда человек чувствует себя внутренне свободным, ему покоряются любые вершины, да и жизнь играет яркими красками. Границы мира становятся шире, хочется дышать полной грудью, ловить попутный ветер и нестись к цели на всех парусах.

Если же этого чувства нет, тучи сгущаются. Можно почувствовать себя незначительным, слабым, никому не интересным, загнанным в угол. И уж тогда-то разразится буря, последствия которой никому не понравятся.

Ответьте на вопросы теста, подготовленного «КТО?ЧТО?ГДЕ?» и Национальной парусной лигой.

Насколько вы свободны?

Быть свободным — значит самому не загонять себя в рамки, перестать зависеть от мнения и непрошеных советов окружающих, самому выбирать, где работать, с кем общаться и как жить.

НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 В течение дня вам удается переделать все задания из списка дел на сегодня? Я выполняю все или большинство заданий без ущерба для психики 77% Вычеркиваю все или почти все пункты, но для этого нужно сжечь не один миллион нервных окончаний 14% Я в аду и даже так ничего не успеваю 7% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Когда вы отдыхаете, вам кажется, что вы тратите время зря и могли бы использовать его более эффективно? Конечно нет, что за бредовая идея. Отдыхать — это нормально 59% Иногда такие мысли закрадываются мне в голову 34% Эти мысли постоянно меня терзают. Иногда они побеждают — в разгар уик-энда могу взять ноутбук и начать работать 6% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 Часто ли вам приходится жить в режиме «всегда на связи»? Нет, у меня четкие границы между работой и личной жизнью 50% Иногда приходится что-то доделывать и отвечать на сообщения в чатах 43% Уведомления и задания сыплются на меня, как из рога изобилия, в режиме 247 6% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 Вам интересна ваша работа? Моя сфера мне нравится, я с удовольствием слежу за последними новостями по своей специализации 27% Большую часть времени мне интересно, но иногда хочется все бросить 54% Уже давно не интересна, мечтаю сменить сферу деятельности 18% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Как вы относитесь к спорту? Мне удалось найти интересный для себя вид спорта и я занимаюсь регулярно 25% Иногда я покупаю абонемент на тренировки, но занимаюсь от случая к случаю 27% Спорт и я — как параллельные прямые, никогда не пересекаемся 46% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Третью встречу подряд ваш друг ноет о том, какая тяжелая у него жизнь, хотя ничего серьезного не случилось. Ваши действия? Пресеку нытье прямо во время встречи — ну сколько можно это слушать 35% Выслушаю, но в следующий раз точно откажусь от встречи 34% Буду слушать и раздражаться, пусть выговорится 29% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 А вы сами часто жалуетесь? Редко, почти никогда 29% Иногда бывает, но для этого должно произойти что-то значимое 61% Люблю ныть и признаю это 8% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Кажется ли вам, что «раньше было лучше»? Нет, мне нравится мое настоящее и я предвкушаю отличное будущее 26% Иногда на меня может нахлынуть ностальгия по былым временам, но в целом я живу в настоящем 53% Если бы был способ, мне бы хотелось вернуться в прошлое 20% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Часто ли вы чувствуете себя «недостаточно хорошим» — для этой должности, для своей половинки? Никогда, это не про меня 42% Очень редко проскальзывают такие мысли 30% Порой я испытываю это чувство 26% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Часто ли вы следите за жизнью других людей: через соцсети, телевидение, общих знакомых? Нисколько или не более часа в день 85% До двух часов 9% Больше двух часов 4% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Как часто вы работаете над своими долгосрочными, глобальными целями? Каждый день 22% Каждую неделю 19% Когда вспоминаю о них — примерно раз в месяц могу что-нибудь сделать 57% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Вспомните последний раз, когда у вас выдалось несколько свободных часов. Что вы делали? Занимался своим проектом, гулял, спал, читал 66% «Убил» время на интернет-серфинг, фаст-фуд, шоппинг или сериалы 33% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Вы часто чувствуете тревогу? Это случается очень редко или если есть реальная и весомая причина 35% Порой мне вдруг становится не по себе, причем иногда — даже без причины 36% Я постоянно переживаю за свое будущее, за родных и близких 27% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Есть ли люди, с которыми вам неудобно и неловко говорить? Например, с противоположным полом, с начальником, с кем-то, кто богаче вас или выше по статусу? Нет, я могу заговорить с любым человеком 27% Я могу заговорить почти со всеми 41% Да, я испытываю неловкость 30% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Во время уборки нашлось 3 мешка вещей, которые вам больше не нужны. Как поступите? Легко расстанусь с хламом — что-то выброшу, что-то отдам на благотворительность 48% Часть вещей отложу обратно в шкаф, от остального избавлюсь 37% Ничего не буду выкидывать — сложу на балкон или увезу на дачу, вдруг пригодится 13% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз