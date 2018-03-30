Как распознать плохого психолога?

Мы обращаемся к психологу в разных ситуациях: сложности в личной жизни, трудности с карьерой, наличие зависимости, психологические травмы, ощущение, что «что-то пошло не так». Есть большой спектр проблем, одни кажутся легче, другие сложнее. Профессиональная психологическая помощь важна во всех вышеперечисленных ситуациях. Важно вовремя оценить качество работы психотерапевта и отказаться от его помощи, если вы почувствовали что-то неладное.

Не принимайте во внимание субъективные эмоции

Составить первое впечатление о человеке можно за 10 секунд. Один психолог вам покажется слишком мрачным и неразговорчивым, другой — болтливым и бесцеремонным. Кто-то напомнит лучшую подругу, а кто-то — бывшего молодого человека. Все эти факторы важны, ведь они позволяют составить суждение о человеке, которого вы встретили впервые. Помните о том, что мнения, основанные на анализе внешнего вида и манеры держаться, субъективны.

Обращать внимание на все детали образа важно, но делать их первостепенными не следует. Помните о том, что обманутыми вы можете быть и в том случае, если психотерапевт покажется эмпатичной душкой с самыми лучшими профессиональными навыками на земле. Пока вам все только кажется.

Почему вам не понравился психолог?

Если вы чувствуете, что психолог положительных эмоций не вызывает, задайте себе вопрос: почему? Может быть, он приближает вас к решению затянувшейся проблемы или говорит что-то не совсем приятное, но оголяющее истину? Нередко клиенты, которые подсознательно боятся изменений, опаздывают на сессии, находят поводы для их отмены и начинают раздражаться при виде психолога. Если антипатия к психологу — сопротивление, подсказанное вашим бессознательным ощущением, признайте это и продолжайте работу над собой.

Проверьте, соблюдает ли психолог этический кодекс

Кодекс профессиональной этики знаком каждому специалисту в области психологии. Что входит в этот кодекс? Прежде всего — соблюдение этических норм. Записываясь на консультацию к психологу, вы надеетесь, что он решит ваши проблемы, и готовы доверить ему часть фактов собственной биографии, не всегда лицеприятных. Вы доверяете (или стараетесь доверять) и понимаете, что ваша закрытость будет тормозить поиск правильного решения. В такой роли у психолога много власти. Важно, чтобы он ей не воспользовался в мере, превышающей допустимую.

Психолог не должен манипулировать вами, склонять к тому или иному поведению, повышать собственную самооценку за счет вас, настаивать на личных встречах вне кабинета (дружеского, а тем более сексуального характера), просить разрекламировать его или пригласить к нему ваших друзей и родственников.

Отвечает ли он на ваши вопросы?

Для того чтобы это узнать, задайте их. О чем следует спросить психолога? О его планах в отношении дальнейших встреч и методе психотерапии. Профессионал расскажет вам (или ответит на вопросы) о том, к какой школе принадлежит и как часто планирует с вами встречаться. Он развеет туман в отношении выбранного им метода: на встречах вы можете просто беседовать или работать с инструментарием (песок, краски, карандаши). Психолог ответит на вопрос, принадлежит ли он к какому-либо сообществу, и спокойно расскажет о полученном образовании и практике. Если специалист скрывает информацию о себе, вам следует насторожиться и узнать причину такого поведения.

Как он создает доверительную атмосферу?

Если во время установки профессиональных отношений вы наблюдаете фамильярность, вычурное поведение или неестественность, будьте начеку. Вы не должны быть ни другом, ни соратником, ни предметом сексуального интереса терапевта. Он не должен звонить вам домой или назначать встречи вне профессионального кабинета. Также психолог не должен повышать собственную значимость в ваших глазах за счет использования сложной научной лексики.

Доверие должно быть установлено за счет пунктуальности, умелого общения, расположения, умения выслушать, принятия ваших сомнений и желания добраться до сути проблемы. Профессионал поможет найти противоречия в вашем поведении и умело использует их для того чтобы объяснить, что эти паттерны не всегда полезны — их можно заменить на более эффективные.

Насколько точно психолог соблюдает общие правила?

Оплата, место, время и продолжительность встреч оговариваются заранее. Важно, чтобы вас приняли в удобном кабинете, а не у себя и уж тем более не у вас дома. Встречи в кафе или на свежем воздухе должны насторожить сразу. Оплата находится в диапазоне $20-200 за сеанс. В столице можно найти исключения, касающиеся медийных психологов, известных в широких кругах.

Продолжительность встречи должна быть не меньше 40 минут и не больше 1,5 часа. Настоящий профессионал редко предлагает пройти определенное количество сессий: он смотрит на результаты и только потом определяет, имеет ли смысл продолжать терапию. Старайтесь не попадаться на удочку обманщиков, предлагающих «курс из 10 сессий». Скорее всего, вы просто выгодный клиент, а перед вами — шарлатан.