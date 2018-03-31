Фото: Джастин Бибер во время прогулки пообщался с бездомными 

Пока Джастин Бибер переживает период очередного расставания с Селеной Гомес, он занимается странными вещами. И нет, не вечеринками и разгульным образом жизни, как вы могли подумать. Бибер общается с бездомными на улицах Лос-Анджелеса. Почти каждое воскресенье канадский музыкант ходит в церковь и активно занимается благотворительностью. На днях, направляясь домой из фитнес-центра, Джастин остановился возле группы бездомных, лежащих на улице. Певец купил им воды и несколько пакетиков со сладостями, а после этого улёгся рядом с ними на тротуаре. Похоже, что-то в Бибере все-таки изменилось, как он и говорил ранее, ведь несколько лет назад представить Джастина, помогающего бездомным, было бы невозможно.
попкорнnews