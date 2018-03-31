Разноглазый мальчик с заячьей губой нашёл точно такую же кошку

Мальчик по имении Мэдден (Madden) родился с гетерохромией иридиум, при этом синдроме глаза имеют окраску разного цвета, а также с заячьей губой. Он пережил 6 операций на лице, чтобы научиться жевать и говорить. Когда ему исполнилось 7 лет, он пошёл в школу, где столкнулся с насмешками сверстников, потому что оказался непохожим на них. А недавно он встретил кошку с точно такими же особенностями внешности, как у него, которая помогла ему принять свою уникальность. И это похоже сразу и на судьбу, и на знак свыше, и на удивительное чудо.

История дружбы 7-летнего Мэддена и спасённой кошки по кличке Луна — по-настоящему необыкновенна. Всё дело в том, что и кошка, и мальчик родились с заячьей губой и гетерохромией иридиум — редчайшим синдромом разного цвета глаз, который возникает только у 1% населения Земли. «Я реально ошеломлена произошедшим. Пусть это звучит глупо, но сама судьба заставила этих двоих встретиться», — говорит мама Мэддена. «Я поразилась тому, что такая кошка вообще существует, удивительно, что мы о ней узнали, и невероятно, что множество знакомых и незнакомых людей помогли нам добраться до кошки и забрать её из приюта». Именно кошка Луна помогла первокласснику Мэддену понять, что родиться непохожим на других — это неплохо, ведь в уникальности есть своё волшебство Мэддену всего 7 лет, а он уже перенёс шесть операций на лице. Благодаря им мальчик может жевать, говорить и вести нормальный образ жизни. Но в школе мальчишка стал объектом насмешек жестоких сверстников. «Некоторые дети обидно обзывали моего сына, и я увидела, что это действительно надломило его дух. Кошка Луна встретилась нам очень вовремя», — рассказала мама. «В этом мире, полном жестокости, ненависти и равнодушия мы выбираем любовь. Плохие люди были и будут во все времена, мы не можем изменить их, мы можем поменять только своё к ним отношение» Кроме теперь уже любимой кошки, у Мэддена есть ещё два старших брата, и всех их мама учит относиться с пониманием и терпением к любым людям. Также мать троих детей выразила надежду, что их история привлечёт внимание и поможет принятию в обществе людей с заячьей губой и другими особенностями внешности: «Мы все полны недостатков, но нужно сохранять в себе человечность и доброту в сердце».

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